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Соцсети нашли ребёнка с самой пышной причёской в мире
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Соцсети нашли ребёнка с самой пышной причёской в мире 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Пользователи Интернета удивились пятилетней малышке из Тель-Авива. Девочка имеет необычайно пышную причёску, передаёт "Лента.ру" со ссылкой на The Sun.
Оказалось, что девочка уже начала сниматься для модного британского журнала Vogue. После этого её популярность стала расти в геометрической прогрессии. Сейчас на девочку в «Инстаграме» подписаны более 50 тысяч человек.
Фотографии: Instagram
Подписчики отметили, что всегда мечтали о такой необычайной причёске. Однако некоторые сообщили, что считают, что маленькой девочке незачем иметь такую неудобную стрижку.
Другие отругали родителей за то, что они пользуются красотой ребёнка в своих корыстных интересах.
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