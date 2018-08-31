Соцсети нашли ребёнка с самой пышной причёской в мире

Пользователи Интернета удивились пятилетней малышке из Тель-Авива. Девочка имеет необычайно пышную причёску, передаёт "Лента.ру" со ссылкой на The Sun.

Оказалось, что девочка уже начала сниматься для модного британского журнала Vogue. После этого её популярность стала расти в геометрической прогрессии. Сейчас на девочку в «Инстаграме» подписаны более 50 тысяч человек.

Фотографии: Instagram

Подписчики отметили, что всегда мечтали о такой необычайной причёске. Однако некоторые сообщили, что считают, что маленькой девочке незачем иметь такую неудобную стрижку.

Другие отругали родителей за то, что они пользуются красотой ребёнка в своих корыстных интересах.