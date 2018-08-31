5 ошибок молодых мам, или что важно знать о детях до их рождения

Журналист и многодетная мама Ксения Вагнер — о том, как облегчить первые месяцы материнства и научиться получать от него удовольствие раньше, чем ребенок повзрослеет.

Ошибка первая — носиться «колбасой» до самых родов.

В 20 с лишним лет мне казалось, что я буду идеальной матерью. Такой же веселой и энергичной, как моя собственная мама, современной, понимающей, мудрой, легкой на подъем и т.д. и т.п. Мэри Поппинс и Дамблдор в одном лице. (О причинах не медлить с материнством я писала здесь).

Как и всем юным «еще не мамам», мне представлялся уже сознательный, прямоходящий и, конечно, идеально послушный ребенок. Колики, какашки, зубы и прочие жизненные реалии оставались где-то за границами этой воображаемой идиллии.

Забеременев, я продолжала работать до самых родов, наивно недооценивая всю силу недосыпа, ожидавшего меня в первые несколько месяцев младенчества сына. 9 из 10 грудничков неумолимо просыпаются в 6 утра — и если всю беременность вы ложились сильно за полночь, перестроиться будет в разы сложнее, чем если плавно приучать себя к адекватному режиму хотя бы со середины беременности.

То же самое касается вредных привычек, например, злоупотребления сладким — заедать шоколад мороженым, а мороженое сгущенкой лучше перестать хотя бы за месяц до родов. Если вы будете кормить грудью, то от всего перечисленного у малыша может болеть живот или начаться аллергия.

Нет, я никого не призываю залечь на дно и четыре недели ждать схваток, лежа на кровати. Но запастись энергией за счет сна, отдыха, правильного питания и позитивных впечатлений, стоит — поверьте, этот ресурс Вам очень пригодится.

Ошибка вторая — бояться младенцев и не пытаться ничего о них узнать.

Во-первых, младенцы как раз совершенно безобидны. Капризы, крики и всякий наглеж обычно свойственны трехлеткам, переживающим свой первый психологический кризис. Младенцы же — это сплошное ми-ми-ми.

Как подступиться к теме? Напроситься в гости к недавно «родившим» друзьям или хотя бы посмотреть YouTube. Это убережет Вас от покупки вещей размера 62-68 см (они же такие маленькие!) вместо нужных 50-52 см и гигантских памперсов, которые будут протекать (размер Sне самый маленький, он больше, чем NB (newborn), а главное — даст представление о том, НАСКОЛЬКО эти крошечные розовые создания беспомощны в первые недели жизни. Они еще не держат голову, не поворачиваются, не фокусируют взгляд, единственное, что они могут и хотят сразу — это сосать.

Ваше тело будет готовиться к грудному вскармливанию с самого начала беременности, но чем быстрее вы приложите уже родившегося малыша к груди (лучше — сразу после рождения) и чем чаще будете делать это в роддоме — тем легче пойдет процесс. Да, могут быть и трудности, с непривычки болезненные ощущения или трещины в сосках, но это вовсе не означает, что вы не можете или не должны кормить, — просто помажьте соски мазью Purelan или используйте специальные силиконовые насадки.

Ошибка третья — раздельное пребывание в роддоме.

Если на то нет медицинских показаний, если роды не были настолько тяжелыми, что вы еле соображаете, не отделяйте от себя малыша. Вы для этой маленькой креветки — самый главный, незаменимый человек.

Ни медсестра в роддоме, ни впоследствии бабушка, няня и даже папа не укачают его так, как вы. Потому что он 9 месяцев жил у вас под сердцем и был неотъемлемой частью именного вашего тела. Он знает темп ваших шагов, звук вашего голоса и ваш особенный запах — и никакие другие ему не нужны.

Не спешите рвать эту нить — ведь природой не зря задумано грудное вскармливание (а для его благополучного развития прикладывание именно в первые часы и дни жизни малыша особенно важно). Накормить младенца — не единственная задача ГВ. Этот процесс предполагает и физическую близость мамы с малышом. Находясь с Вами телом к телу, ребенок получает тепло, необходимое ему физиологически.

Пытаясь «сбыть» совсем крошечного ребенка бабушке в надежде поспать или куда-то уехать, вы едва ли достигнете цели, даже если сцедите молоко. Потеряв вас из своего «обонятельного» поля, малыш с высокой долей вероятности будет нервничать и плакать даже если у него ничего не болит.

О психологии младенцев пишут Людмила Петрановская , Алла Баркан, Волковы — почитайте этих и других психологов, и вы по-новому взглянете не только на своего малыша, но и на саму себя.

Ошибка четвертая — геройствовать, отказываясь от помощи родственников.

Я — последний человек, который посоветует Вам «повесить» малыша на бабушку или няню. Никакой другой взрослый не может конкурировать с матерью в младенческом мировосприятии. А вот делегировать по возможности хозяйственные и другие хлопоты можно и нужно. Для успешной лактации и вашего спокойствия сон — один из главных факторов. Поэтому используйте любую возможность отдохнуть.

Кстати, список хозяйственных вопросов, касающихся малыша, вполне поддается сокращению. Глаженые ползунки — это, конечно, хорошо, но и не глаженые еще не испортили ни одного младенца.

Ошибка пятая — купить все и сразу, от гардероба из ста ползунков до утилизатора памперсов.

Каждый раз, глядя на списки всего «самого необходимого» для младенцев в разных коммерческих аккаунтах инстаграма я, мама троих детей, вспоминаю какую кучу денег мы с мужем потратили в ожидании нашего первенца — и не воспользовались впоследствии половиной купленного.

В нашем личном списке бесполезностей лидируют утилизатор памперсов и отдельная ванночка (всех последующих детей мы благополучно купали во взрослой ванной с разрешения нашего педиатра, кандидата наук с двадцатилетним стажем).

Также оказались не нужны 33 бутылки (я кормила детей грудью, но даже если вы этого не планируете, двух бутылок для смеси в первые месяцы достаточно), громоздкий пеленальный столик (одноразовую пеленку можно постелить на собственную двуспальную кровать — это даже безопаснее) и, конечно, 100 костюмов для новорожденных — в первый месяц ребенок так быстро растет, что не успевает надеть даже половины. К тому же многие «дизайны» на практике оказываются ужасно неудобными, т.к. малыш еще не держит голову — и любое надевание чего-то через нее оборачивается криком.

Поэтому жажду шопинга лучше удовлетворить с прицелом «на будущее» — купить заранее вещи на 3 месяца и старше.

С разными качелями, шезлонгами и даже банальными сосками всех форм и видов тоже не стоит торопиться — совершенно не факт, что ваш малыш все это захочет и полюбит. Многие дети, которых кормят грудью, к пустышкам совершенно равнодушны, а разные «качалки» лучше применять не раньше, чем в полтора-два месяца.

Список того, что Вам пригодится в первые месяцы, не так уж и велик: одежда, памперсы, одноразовые пеленки, аптечка малыша, весы, коляска. Из необязательного, но очень облегчающего жизнь, — кокон, который легко переносить по квартире, малыши в нем отлично засыпают.

Ах да, чуть не забыла самое главное — Вашу улыбку. Быть мамой — сложная, ответственная и, наверное, самая «взрослая» работа на свете. Иногда очень хочется уйти в отпуск — и пуститься во все тяжкие. В такие минуты помогает мысль, что эти месяцы сладкого младенчества стремительны и скоротечны — а впереди у вас вся жизнь. И чем прочнее будет ваша связь с ребенком с детства, тем гармоничнее будет предстоящее взрослое путешествие. А историю моей третьей беременности можно прочитать тут.

Текст: Ксения Вагнер