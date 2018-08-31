Тест: кто ваш ребенок на школьной линейке

Ответьте на 7 вопросов и выясните, чем выделяется ваш школьник на празднике Дня знаний.

Первосентябрьская линейка — одно из самых волнительных событий в жизни школьника. Именно здесь дети встречаются после долгих каникул, и происходит так называемая расстановка ролей.

От того, как дети ведут себя на линейке, часто зависит то, как сложатся отношения со сверстниками в ближайший год. Понимая это, многие ребята нервничают перед 1 сентября и тщательно готовятся к «выходу в свет».

В честь Дня знаний мы подготовили забавный тест, который поможет понять, кто ваш ребенок на школьной линейке: тихоня, задира, модник или кто-то другой.

Пройдите другие наши тесты:

Тест: угадайте школьника из советского мультфильма

Тест: угадайте советский фильм про школу по кадру

Тест: на какую книгу вы похожи

Тест: умеете ли вы различать паронимы