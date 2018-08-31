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Тест: кто ваш ребенок на школьной линейке
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Тест: кто ваш ребенок на школьной линейке 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Ответьте на 7 вопросов и выясните, чем выделяется ваш школьник на празднике Дня знаний.
Первосентябрьская линейка — одно из самых волнительных событий в жизни школьника. Именно здесь дети встречаются после долгих каникул, и происходит так называемая расстановка ролей.
От того, как дети ведут себя на линейке, часто зависит то, как сложатся отношения со сверстниками в ближайший год. Понимая это, многие ребята нервничают перед 1 сентября и тщательно готовятся к «выходу в свет».
В честь Дня знаний мы подготовили забавный тест, который поможет понять, кто ваш ребенок на школьной линейке: тихоня, задира, модник или кто-то другой.
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