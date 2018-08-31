Гармаш, Николаев, Пресняков и другие «поздние» отцы: как они воспитывают детей?

1 сентября Сергей Гармаш празднует юбилей: ему исполняется 60 лет. В 48 лет актер во второй раз стал отцом. Сейчас его сыну Ивану 12 лет, старшей дочери Даше, которая год назад и сама стала мамой, — 20. По словам Гармаша, они с супругой, актрисой Инной Тимофеевой , затянули с рождением второго ребенка «в силу профессии», но вовремя спохватились. Актер старается находиться рядом с сыном как можно чаще и переживает, что все равно не может уделять Ване столько времени, сколько бы ему хотелось.

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Наследники Валерии, Газманова и не только: почему дети звезд сбегают из зарубежных школОтправлять детей на учебу в Англию, Америку или Францию — уже своего рода мода среди российских знаменитостей. «Мы друзья», — рассказывает Сергей Леонидович про свои отношения с сыном. По словам актера, он не очень строгий отец, хотя у Вани есть определенные правила, например, ему разрешают подходить к компьютеру лишь после того, как сделано домашнее задание. Но, как объясняет Гармаш, воспитание — это не только правила и запреты, но и, что гораздо важнее, любовь, взаимопонимание, способность «слышать» своего ребенка и умение находить с ним общий язык. В день рождения актера Teleprogramma.pro выясняет, как воспитывают своих детей звездные коллеги Сергея Гармаша, также ставшие отцами достаточно поздно.

Знаменитый режиссер был женат пять раз, он многодетный отец: у Андрея Кончаловского семь детей. Младший сын, Петр, родился у Юлии Высоцкой , когда Кончаловскому было 66 лет. И хотя старшие дети режиссера порой говорили, что заниматься их воспитанием знаменитому отцу часто было некогда, сам Андрей Сергеевич говорит, что всего его сыновья и дочери — любимые. По его словам, разница между воспитанием детей в молодом и зрелом возрасте — в том, что в юности еще не понимаешь, что время конечно и многое уходит безвозвратно. Лишь «поняв, что смертен», и что какие-то события в твоей жизни и в жизни ребенка, никогда не повторяться, начинаешь по-настоящему ценить проведенное с ним время.

Известный режиссер и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» — отец троих детей. Старшие сын и дочь Грачевского давно уже взрослые, а младшая дочь, Василиса, родилась, когда ее отцу было 63 года. После скандального развода с матерью девочки Анной Панасенко Борис Юрьевич очень переживал что взрослый конфликт проецируется на ребенка, одно время из-за сложных отношений с экс-женой Грачевский не мог видеться с дочкой. Но, к счастью, конфликт был улажен, сейчас у каждого из экс-супругов свои семьи. Когда создатель «Ералаша» в Москве, к дочери он ездит минимум раз в неделю. По словам режиссера, он балует Василису, как может. Малышку он называет чудом и своим счастьем.

Александр Градский , 68 лет Александр Градский с женой Мариной. Источник: Globallookpress.com В 2014 году певец и композитор в третий раз стал отцом: его молодая гражданская супруга Марина родила сына Сашу. По словам Александра Градского, как отец он сегодня мало чем отличается от себя в 80-х, когда родились его старшие сын и дочь. Впрочем, артист отмечает, что, как опытный родитель, ко многим вещам уже относится спокойнее. У четырехлетнего Александра Градского-младшего уже есть своя гитара, мальчик играет на ней и поет. А отец надеется, что сын унаследует не только музыкальные способности, но и высокий рост.

Певец второй раз стал отцом в 55 лет, на тот момент его старшей дочери Юлии было уже за 30. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова ждали появления на свет долгожданной дочери почти 10 лет, по словам певицы, она никогда не отчаивалась, надеялась на чудо. И оно произошло. В октябре Веронике исполнится три года, родители души не чают в своей малышке. Николаев очень балует дочку и признается, что наслаждается поздним отцовством. Свою маленькую принцессу звездные родители стараются воспитывать максимально разносторонне: малышка уже изучает иностранные языки, музицирует.

Дмитрий Дибров , 58 лет Дмитрий и Полина Дибровы с одним из сыновей. Источник: Globallookpress.com Телеведущий, продюсер и режиссер — отец пятерых детей, трое младших сыновей родились у Диброва, когда ему уже было за 50. Самый младший, Илья, появился на свет в 2015 году. Знаменитый отец присутствовал на родах жены Полины и первым взял малыша на руки. По словам Дмитрия Диброва, он воспитывает детей также, как в свое время его воспитывал отец. Своим примером показывает, как важно быть разносторонне развитым человеком, показывает разные «интересные вещи», радует подарками. Он в семье играет роль доброго родителя, а нотациями, правилами и запретами занимается мама.

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Как зарабатывает и на что тратит деньги Филипп КиркоровЖурнал Forbes насчитал, что певец заработал $8,9 миллиона (596 миллионов рублей). В музыкальной тусовке Филипп Киркоров имеет репутацию папы, который больше всего балует своих детей. Семь лет назад певец впервые стал отцом: осенью 2011 года суррогатная мать родила Киркорову дочь Аллу-Викторию, а летом 2012 года у Киркорова родился сын Мартин-Кристин (мальчика также выносила суррогатная мать). Артист старается бывать с детьми как можно чаще, покупает для них самую красивую одежду в дорогих бутиках, возит по миру, устраивает грандиозные праздники. Тем не менее певец уверяет, что, несмотря на повышенное внимание, его дети не избалованны и не капризны, прекрасно знают, что можно, а что нельзя, когда надо, он умеет проявить строгость и принципиальность. Не так давно Филипп глобально перестроил свой загородный дом, прекратив его в настоящий Диснейленд. Там есть детская библиотека, детский театр со сценой и подвижными экранами, зал для занятий танцами и хореографией. «Киркоровленд», — называют обновленный особняк Киркорова знакомые. Воспитывать сына и дочь артисту помогают их бабушка и тетя, родная сестра Филиппа Бедросовича Мари.

В первый раз певец стал отцом в совсем еще юном возрасте. В браке с Натальей Подольской Пресняков не один год мечтал об общем ребенке, его мечта исполнилась только через 10 лет, в 2015 году. В сентябре их сыну Артему исполнится 3 года. Владимир Пресняков-младший младшего сына обожает, в своем микроблоге в Instagram певец постоянно делится новыми успехами мальчика: тот поет (в том числе и папины песни), танцует, занимается ушу. В марте на концерте в честь 50-летия Преснякова Артем впервые вышел на сцену. Звездные родители признаются, что очень балуют Тему. Но в то же время они не потакают его капризам. «Мы делаем все возможное, чтобы он жил без компьютеров, а самое главное в любви», — поделился как-то методами воспитания Владимир Пресняков.