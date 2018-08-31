Правила поведения для самых маленьких помогут уберечь семью от несчастья

Ежегодно в Москве пропадают порядка 2,5 тысячи детей. Накануне начала учебного года президент фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв рассказывает читателям «Вечерки», что нужно сделать, чтобы в вашей семье не случилась такая беда.

Если в этом году ваш ребенок планирует один ходить в школу, то, прежде чем отпустить его, нужно выучить несколько несложных, но таких важных правил.

— Во-первых, пройдите маршрут от дома до школы и обратно вместе с ребенком несколько раз, — говорит Дмитрий Второв. — Обратите внимание на потенциальные опасности: нерегулируемые пешеходные переходы, открытые люки.

Также, советует эксперт, расскажите ребенку, что делать, если он все же потеряется.

— Стой там, где стоишь, не пытайся найти родителей самостоятельно, — перечисляет основные правила, о которых нужно рассказать малышу, волонтер. — О помощи можно попросить только полицейского, охранника или продавца — все они одеты в форму. Объясните ребенку, что, если к нему подошел незнакомец, нельзя с ним разговаривать и тем более куда-то уходить, а если тот пытается увести силой, можно кричать, вырываться, драться и даже кусаться.

— Все эти правила нужно обязательно проговорить с ребенком несколько раз, а потом в течение года периодически их повторять, — поясняет Дмитрий.

А еще можно придумать пароль, который сложно отгадать постороннему.

Он пригодится в случае, если кто-то, представившись, например, другом семьи, предложит отвести к маме.

— Секретное слово должно быть таким, чтобы его знали только вы и ребенок, то есть не кошка, собака или мишка, а, например, имя любимой игрушки, — рассказывает Второв.

Если малыш все же потерялся, немедленно звоните в полицию — ждать три дня не нужно, заявление у вас примут сразу. Также стоит обратиться к волонтерам.

Они при необходимости выедут на место поиска, опросят прохожих и расклеят ориентировки.

— Мы выступаем помощниками полиции, но не подменяем их в работе, — объяснил Дмитрий.

И такая помощь, конечно же, очень важна и нужна.