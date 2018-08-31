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Инспекторы по делам несовершеннолетних посетили семьи жителей столицы
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Инспекторы по делам несовершеннолетних посетили семьи жителей столицы 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Перед началом учебного года инспекторы по делам несовершеннолетних обходят неблагополучные семьи и подростков, которые состоят у них на учете.
— По сути мы такие же педагоги, только работаем со школьниками, которые уже совершили правонарушения, — рассказывает инспектор по делам несовершеннолетних Наталья Калашникова. — И наша цель — добиться, чтобы подопечные исправились, перестали совершать преступления. Вот с 2015 года на учете стоит семья Беляевых, где пятеро детей. Родители за ними не следили, старший сын убегал из дома.
Вместе с полицейскими идем к Беляевым на улицу 8 Марта в Северном округе.
Дверь открывает многодетная мать Анастасия. Проходим в квартиру — в комнатах чистота.
— А раньше была грязь, хоть картошку сажай, — говорит Калашникова. — Исправление налицо.
В районе Аэропорт за плохое воспитание детей на родителей составлено 36 протоколов. Тех, кто исправляется, снимают с учета.
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