10 фотографий, которые должны быть у каждой семьи

Рассказываем, какие именно печатные снимки способствуют развитию детей и укрепляют семьи, а также где их лучше вешать в доме.

Доктор Аманда Гаммер (Amanda Gummer) работает с детьми и семьями более 20 лет. Она часто выступает как консультант в средствах массовой информации по вопросам воспитания и развития детей.

Аманда Гаммер

Вот что рассказала доктор Гаммер специально для «Летидора» и Canon Europe: «В современном цифровом мире, где люди фотографируются при каждой возможности, особенно важно, чтобы семьи вместе просматривали отснятое — причем не только в социальных сетях. Эмоциональная ценность печатных снимков намного превышает ценность их цифровых копий. Напечатанные фотографии сближают семьи и помогают делиться пережитым».

Эксперт также назвала десять фотографий, которые обязательно должны стоять дома и даже на работе, и объясняет их важность с психологической точки зрения.

Непостановочная фотография

Фотографии, на которых человек не позирует, лучше всего отражают его индивидуальность. Чаще снимайте энергичных двухлеток, щелкайте близких, когда они этого не ждут.

Такие фото помогают ребенку осознать уникальность каждого из окружающих его людей.

Фото ребенка в младенческом возрасте

Детям очень нравится разглядывать свои младенческие фото — это помогает им осознать свое место в мире.

Фото с самыми близкими

Семейные фотографии напоминают детям, что они любимы и занимают центральное место в семье.

Фотографии с одноклассниками

Фотография со спортивной командой или одноклассниками поможет ребенку ощутить себя «своим» среди сверстников и придаст ему уверенности.

Повседневные снимки

Фото, на которых запечатлена игра с друзьями после школы, прогулка с собакой или помощь родителям на даче, помогают ребенку ощутить значимость событий повседневной жизни и формируют прочные воспоминания о детстве.

Фотографии особых событий

Поход в парк развлечений, поездка в деревню или на море оставляют яркие воспоминания, которые можно обсудить с семьей и друзьями.

Фотографии с домашними животными

Домашние животные нередко становятся настоящими членами семьи, и им по праву принадлежит место на семейных фото.

Фотография с мамой

Часто камеру держат именно мамы, поэтому они не попадают в кадр.

Чтобы раскрыть глубину связи между мамой и ребенком, попробуйте сделать естественную фотографию, а не селфи.

Фотография с папой

С самого рождения ребенка в основном фотографируют с мамой. Не менее важно, чтобы отец был на снимке: это подчеркнет равенство и важность обоих родителей.

Фотография с другими родственниками

Не забудьте о фотографиях с бабушками, дедушками, тетями и дядями, двоюродными братьями и сестрами (особенно если вы видитесь не очень часто). Ведь отношения с ними — важная составляющая личности ребенка, поэтому они играют особую роль в семейном воспитании.

Пять лучших мест для фотографий в доме

Кухня

Здесь будут хорошо смотреться фотографии из отпуска, а также снимки семейных трапез. Тогда, заходя на кухню, вы каждый раз будете с удовольствием вспоминать семейный отдых и праздники — например, как отмечали пятидесятилетие отца.

Гостиная

Здесь можно поместить самые разные фотографии, иллюстрирующие вашу семейную жизнь. Не забудьте о снимках друзей семьи, которые играют важную роль в жизни родителей и особенно детей.

Коридор

Отведите под фотографии целую стену и регулярно меняйте снимки.

Если вешать новые фотографии каждый месяц, ваш коридор всегда будет выглядеть свежо и интересно.

Кабинет

Тех, кто работает из дома, семейные фотографии будут отвлекать от рабочих проблем. Выберите снимки, которые снижают уровень стресса — например, фотографии из отпуска или расслабляющие виды.

Детская комната

Детскую лучше всего оформлять красочно и необычно. Позвольте ребенку выбрать любимые фотографии и оригинально разместите их на специальной доске или полке. Самое важное — дать детям возможность самостоятельно решать, какими снимками украсить комнату.

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