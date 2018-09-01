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Нелепые и смешные видео про малышей, которые задувают свечи
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Нелепые и смешные видео про малышей, которые задувают свечи 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Задуть свечи на праздничном торте и загадать желание мечтает каждый. Или нет? Смотрите забавное видео!
Малыши обожают свой день рождения: много подарков, разрешают много бегать и есть сладкое, в доме много гостей и все хотят тебя обнять и поцеловать. Это все, конечно, хорошо, но самое главное обычно происходит под конец праздника, когда родители выносят праздничный торт.
Недавно мы вам показывали смешное видео про курьезы с праздничными тортами, но мы вам не показали, что иногда происходит со свечами на этих тортах!
Если вы думаете, что задувать свечи нравится всем, вы сильно ошибаетесь.
Некоторые напрочь отказываются задувать, а некоторые и рады бы, но вот только совсем не получается, а кому-то просто не дали это сделать и задули свечи сами.
Вы не поверите, сколько разных смешных и курьезных ситуаций может произойти с малышами, задувающими свечи. Смотрите видео!
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