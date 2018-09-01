СМИ сообщили об аресте в США подозреваемых в обучении детей стрельбе в школах

В штате Нью-Мексико сотрудники ФБР повторно арестовали пятерых подозреваемых в подготовке детей к стрельбе по людям. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Телеканал опубликовал имена подозреваемых. Это Дженни Левейлл, Сирадж Ваххадж, две его сестры Худжрах и Сабханна Ваххадж, Лукас Мортен. Практически все они являются членами одной семьи и приехали в США нелегально из Гаити.

В начале августа полиция обнаружила 11 истощенных и одетых в рубище детей на загородном участке под Таосом. По предварительным данным, они являются детьми задержанных.

Следствие предполагает, что семья обучала детей пользоваться оружием и готовила их к нападениям на школы и учителей. Ваххадж планировал с помощью своих подопечных совершить масштабные акты насилия, подобных тем, которые происходили в школах «Колумбайн» или «Сэнди Хук».

После первого задержания суд посчитал доказательства их вины недостаточными и отпустил на свободу. Сейчас семью подозревают в незаконном хранении оружия и сговоре.