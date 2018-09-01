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В детсадах начнут преподавать финансовую грамотность
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В детсадах начнут преподавать финансовую грамотность 

BFM.RU 2 часа назад
Детские сады с 1 сентября 2018 года смогут использовать образовательную программу «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности», которая разработана совместно Банком России и Минобрнауки РФ.
Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет. Она знакомит их с основными финансово-экономическими терминами: труд и товар, деньги и цена, а также с этическими понятиями — честность, щедрость, экономность, трудолюбие, передает РИА Новости со ссылкой на ЦБ. Как отмечает регулятор, в результате дошкольники получат представление о важности труда и мире профессий, торговле и семейном бюджете, доходах и расходах, деньгах России и других стран.
Отдельный блок программы посвящен рекламе, для того чтобы дети научились объективно ее оценивать и отличать свои реальные потребности от навязанных. Еще одна задача программы — помочь малышам с раннего детства сформировать полезные экономические навыки и привычки, в частности беречь свои и чужие вещи, поддерживать порядок, экономить свет и воду.
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