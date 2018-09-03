Ещё
Как дети Лободы, Лорак, Глюкозы, Прилучного и других встретили 1 сентября
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как дети Лободы, Лорак, Глюкозы, Прилучного и других встретили 1 сентября 

WMJ.ru + ещё 3 24 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Звезды российского шоу-бизнеса отвели детей в школу.
3 сентября для школьников наступил День знаний. Звездные родители в своих соцсетях активно делятся фотографиями своих детей. В этом году в первый класс пошли дочки Ани Лорак, Дмитрия Носова, Дарьи Сагаловой, Глюкозы, Джигана.
— подписала фото певица.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
А вот Тимофей, сын Агаты Муцениеце и Павла Приличного, явно от первого дня в школе уже не восторге. «Очень рад», — иронично подписала фото сына Агата.
А для детей Славы, Анастасии Волочковой, Зары, Ирины Дубцовой, Ксении Бородиной и других звезд первое сентября уже не в новинку, но банты, красивые букеты и форму все равно никто в День знаний не отменял.
Смотри больше фотографий с первого сентября детей звезд в нашей галерее.
А ты любила школу?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Анна Плетнева впервые показала поклонникам подросшую красавицу-дочь Екатерина Климова отметила 1 сентября вместе с детьми и экс-супругом Игорем Петренко Супруги Клэр Дэйнс и Хью Дэнси стали родителями во второй раз
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что произойдет, если часто сидеть на корточках10
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
Назван идеальный размер женской груди55
Утяшева испортила фигуру3
Чудовищные трансформации людей2
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
08:24
Секретные точки на теле, которые вас заинтересуют
Здоровье
03:20
Куда делись солистки группы «Лицей»
Звёзды
06:00
Чудовищные трансформации людей
Здоровье Красота
00:09
Бородина рассказала о проблемах со здоровьем
Звёзды
05:22
Артисты, которые так и не смогли купить славу
Звёзды
13:13
Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело
Здоровье
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение