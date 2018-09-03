Как дети Лободы, Лорак, Глюкозы, Прилучного и других встретили 1 сентября 

Звезды российского шоу-бизнеса отвели детей в школу.
3 сентября для школьников наступил День знаний. Звездные родители в своих соцсетях активно делятся фотографиями своих детей. В этом году в первый класс пошли дочки Ани Лорак, Дмитрия Носова, Дарьи Сагаловой, Глюкозы, Джигана.
— подписала фото певица.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
А вот Тимофей, сын Агаты Муцениеце и Павла Приличного, явно от первого дня в школе уже не восторге. «Очень рад», — иронично подписала фото сына Агата.
А для детей Славы, Анастасии Волочковой, Зары, Ирины Дубцовой, Ксении Бородиной и других звезд первое сентября уже не в новинку, но банты, красивые букеты и форму все равно никто в День знаний не отменял.
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Фото:Instagram