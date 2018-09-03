Как дети Лободы, Лорак, Глюкозы, Прилучного и других встретили 1 сентября

Звезды российского шоу-бизнеса отвели детей в школу. 3 сентября для школьников наступил День знаний. Звездные родители в своих соцсетях активно делятся фотографиями своих детей. В этом году в первый класс пошли дочки Ани Лорак, Дмитрия Носова Дарьи Сагаловой , Глюкозы, Джигана. — подписала фото певица. (прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены) А вот Тимофей, сын Агаты Муцениеце и Павла Приличного, явно от первого дня в школе уже не восторге. «Очень рад», — иронично подписала фото сына Агата. А для детей Славы, Анастасии Волочковой, Зары, Ирины Дубцовой, Ксении Бородиной и других звезд первое сентября уже не в новинку, но банты, красивые букеты и форму все равно никто в День знаний не отменял. Смотри больше фотографий с первого сентября детей звезд в нашей галерее. А ты любила школу? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram