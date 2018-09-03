Оксана Самойлова, Ани Лорак с мужем и другие звезды на школьной линейке своих детей 

Сегодня один их тех немногих дней, когда знаменитости, встав рано утром, отправляются не на радио или съемки, а заплетают косы дочкам и вместе со своими детьми идут на линейку в школу. В этом году многие звездные родители отвели своих отпрысков в первый класс. Среди них оказались Джиган и Оксана Самойлова — их старшая дочь Ариела впервые переступила школьный порог. Специально для такого ответственного дня мама-инста-звезда презентовала целую коллекцию школьной формы в своем магазине детской одежды. Естественно, первое фото девочки в строгом наряде не могло не собрать много комментариев: Оксану осудили за слишком короткую юбку новоявленной ученицы.
Полным составом отправились в школу трое сыновей Павла и Марии Погребняк. Футболист и звезда соцсетей отдали детей в Кембриджскую международную школу-лицей в Москве. Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся пошла в третий класс гимназии им. Примакова.
Поистине неожиданными стали семейные фото Ани Лорак вместе с мужем и дочерью. Певица с супругом Муратом Налчаджиоглу вместе отвели дочь Софию в первый класс, несмотря на то, что несколько недель назад Мурата застали в киевском караоке с другой женщиной. К слову, после этого случая Ани появляется на публике без обручального кольца.