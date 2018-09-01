С Днем знаний: звездные дети на линейке и архивные фото знаменитостей-школьников

Сегодня, 1 сентября, в России традиционно отмечается День знаний. Одни звезды отечественного шоу-бизнеса в этот день решили поностальгировать и вспомнить свои школьные годы, другим же не до сентиментальности. Их дети начинают новый учебный год, а у некоторых и вовсе чадо отправилось в первый класс, что, безусловно, очень волнительно.

Российские звезды 1 сентября решили поздравить всех с Днем знаний. Примечательно, что в этом году не во всех школах занятия начинаются в этот день, поскольку он выпал на субботу. Однако некоторые дети, в том числе и знаменитых родителей, отправились за знаниями уже сегодня.

Так, первоклассницей в этом году стала младшая дочка певицы Славы Тоня. Девочка и мама выбрали весьма экстравагантные наряды для школьной линейки. Они облачились в черные «косухи» и показали на фото рокерскую «козу». «Вступаем во взрослую жизнь!», — подписала снимок артистка.

Первый раз в первый класс отправилась сегодня и дочка Ани Лорак, 7-летняя София. Она будет учиться в той же школе, что и дети Глюкозы, Лида и Вера.

Сын актрисы Алики Смеховой Макар отправился в этом году в 5 класс, о чем радостно сообщила его мама и показала фото своего юного школьника.

Многодетная мама Екатерина Климова отправила в школу сразу троих своих детей. Поддержать старших братьев и сестру на линейке вместе с Екатериной пришла и ее младшая дочь Белла.

Дочка актрисы Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Маша в этом году пошла уже в 11 класс. Впереди у девушки непростая пора экзаменов и выбора ВУЗа. А пока она еще школьница, ее мама вспомнила, как маленькая Маша пошла в первый класс. «Как сказала на первом родительском собрании наша любимая учительница Шилина Ольга Ивановна, так и случилось! Оглянуться не успели, а они из пульпулек вымахали и теперь вот так вот за руку уже никуда не отведешь… Можешь только поддержать. Во всем… безоговорочно… Я поддерживаю и для этого я существую. Ученье — свет! Со светлым праздником! с Днем знаний!», — написала Любовь Толкалина. Некоторые звезды, у детей которых линейки будут только в понедельник, нет наследников или они еще совсем маленькие, решили показать свои фотографии в школьные годы.

Нюша, певица