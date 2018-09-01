Ещё
С Днем знаний: звездные дети на линейке и архивные фото знаменитостей-школьников
Далее:
Читайте также:
Ещё

С Днем знаний: звездные дети на линейке и архивные фото знаменитостей-школьников 

Eva.ru + ещё 1 45 минут назад
Фото: Eva.ru
Сегодня, 1 сентября, в России традиционно отмечается День знаний. Одни звезды отечественного шоу-бизнеса в этот день решили поностальгировать и вспомнить свои школьные годы, другим же не до сентиментальности. Их дети начинают новый учебный год, а у некоторых и вовсе чадо отправилось в первый класс, что, безусловно, очень волнительно.
Российские звезды 1 сентября решили поздравить всех с Днем знаний. Примечательно, что в этом году не во всех школах занятия начинаются в этот день, поскольку он выпал на субботу. Однако некоторые дети, в том числе и знаменитых родителей, отправились за знаниями уже сегодня.
Так, первоклассницей в этом году стала младшая дочка певицы Славы Тоня. Девочка и мама выбрали весьма экстравагантные наряды для школьной линейки. Они облачились в черные «косухи» и показали на фото рокерскую «козу». «Вступаем во взрослую жизнь!», — подписала снимок артистка.
Первый раз в первый класс отправилась сегодня и дочка Ани Лорак, 7-летняя София. Она будет учиться в той же школе, что и дети Глюкозы, Лида и Вера.
Сын актрисы Алики Смеховой Макар отправился в этом году в 5 класс, о чем радостно сообщила его мама и показала фото своего юного школьника.
Многодетная мама Екатерина Климова отправила в школу сразу троих своих детей. Поддержать старших братьев и сестру на линейке вместе с Екатериной пришла и ее младшая дочь Белла.
Дочка актрисы Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Маша в этом году пошла уже в 11 класс. Впереди у девушки непростая пора экзаменов и выбора ВУЗа. А пока она еще школьница, ее мама вспомнила, как маленькая Маша пошла в первый класс. «Как сказала на первом родительском собрании наша любимая учительница Шилина Ольга Ивановна, так и случилось! Оглянуться не успели, а они из пульпулек вымахали и теперь вот так вот за руку уже никуда не отведешь… Можешь только поддержать. Во всем… безоговорочно… Я поддерживаю и для этого я существую. Ученье — свет! Со светлым праздником! с Днем знаний!», — написала Любовь Толкалина. Некоторые звезды, у детей которых линейки будут только в понедельник, нет наследников или они еще совсем маленькие, решили показать свои фотографии в школьные годы.
Ксения Бородина, телеведущая
Сергей Лазарев, певец
Нюша, певица
Инна Маликова, певица
Равшана Куркова, актриса
Татьяна Навка, фигуристка Впереди долгий учебный год, во время которого родителей и детей ждут радостные моменты и трудности. Чтобы ваше чадо всегда выглядело достойно в стенах школы, мы подготовили советы по уходу за формой.
Eva.ru: последние новости
Андрей Малахов заинтриговал зрителей фотографией с младенцем Сын Марии Шукшиной устроился на работу и начал платить алименты Лебединая верность: Эвелина Бледанс вспомнила историю любви родителей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
Юные звезды, которых ругают за «старые» лица
«Они говорили, что это будет самый радостный день»9
Назван идеальный размер женской груди1
Почему в самолетах лучше не есть13
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
04:44
Российские актрисы в пикантных бикини
Звёзды Красота
11:39
Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья
Еда
05:48
Звездные сынки, которые оттесняют отцов
Звёзды Дети
00:33
Климова решилась на шокирующую откровенность
Звёзды
01:40
Бледанс осудили за новую беременность
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение