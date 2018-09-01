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Первое сентября онлайн: смотрим, как проходят линейки, зевают первоклашки и волнуются мамы
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Первое сентября онлайн: смотрим, как проходят линейки, зевают первоклашки и волнуются мамы 

e1.ru 1 час назад
С самого утра в школах Екатеринбурга начались линейки по случаю 1 сентября. В выходной день детям вместе с родителями пришлось встать пораньше, чтобы не пропустить торжественную линейку. Весь день мы будем собирать кадры с сегодняшнего праздника, а также показывать фото, сделанные много лет назад в этот день.
Присылайте и вы свои фото, если хотите похвастаться своими детьми, которыми так гордитесь! Рассказывайте о своей школе и учителях. Если что-то интересное происходит на линейках, сообщайте об этом тоже. Ждём ваших рассказов и фотографий на нашей редакционной почте news@corp. e1.ru. Можно также воспользоваться WhatsApp, Viber или Telegram: +7 909 704 57 70.
01 сент. 09:16  В Екатеринбурге сегодня распахнули двери 163 школы. Впервые сядут за парты более 18 тысяч первоклашек.
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