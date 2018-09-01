Супруги Дэниэл Крэйг и Рэйчел Вайс стали родителями

У актеров родилась дочь.

48-летняя Вайс и 50-летний Крэйг стали родителями первой общей девочки. Издание Daily Mail сообщает, что пара «абсолютно счастлива». Пока никаких других подробностей ни об имени новорожденной, ни о месте родов не поступало.

Напомним, о беременности пара объявила в апреле. У каждого актера уже есть дети от предыдущих отношений. Так Рэйчел воспитывает 11-летнего сына Генри от режиссера Даррена Аронофски, с которым была вместе в течение девяти лет. У Дэниэла от актрисы Фионы Лаудон растет 25-летняя дочь Элла. С первой супругой исполнитель роли Джеймса Бонда расстался в 1994 году.

Крейг и Вайс начали встречаться восемь лет назад, а уже через год сыграли тайную свадьбу, на которой присутствовали лишь четыре гостя, в том числе их дети. Кстати, о пополнении в семье пара заговорила почти сразу после свадьбы.

Фото: EPA