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Супруги Дэниэл Крэйг и Рэйчел Вайс стали родителями
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Супруги Дэниэл Крэйг и Рэйчел Вайс стали родителями 

Letidor.ru + ещё 4 52 минуты назад
Фото: Letidor.ru
У актеров родилась дочь.
48-летняя Вайс и 50-летний Крэйг стали родителями первой общей девочки. Издание Daily Mail сообщает, что пара «абсолютно счастлива». Пока никаких других подробностей ни об имени новорожденной, ни о месте родов не поступало.
Напомним, о беременности пара объявила в апреле. У каждого актера уже есть дети от предыдущих отношений. Так Рэйчел воспитывает 11-летнего сына Генри от режиссера Даррена Аронофски, с которым была вместе в течение девяти лет. У Дэниэла от актрисы Фионы Лаудон растет 25-летняя дочь Элла. С первой супругой исполнитель роли Джеймса Бонда расстался в 1994 году.
Крейг и Вайс начали встречаться восемь лет назад, а уже через год сыграли тайную свадьбу, на которой присутствовали лишь четыре гостя, в том числе их дети. Кстати, о пополнении в семье пара заговорила почти сразу после свадьбы.
Фото: EPA
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