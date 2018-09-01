Васильева считает, что не стоит отменять традицию дарить цветы учителям 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. / ТАСС /. Глава Министерства просвещения России Ольга Васильева против отмены традиции дарить цветы учителям 1 сентября. Об этом министр сообщила в приуроченном к началу нового учебного года интервью ТАСС, отвечая на вопрос, насколько ей близка идея проведения акции «Дети вместо цветов».

В 2017 году благотворительный фонд «Вера» провел акцию «Дети вместо цветов». 1 сентября школьники дарили учителям один букет от класса. По замыслу организаторов, сэкономленные от покупки цветов средства родители переводили в помощь тяжелобольным детям. Участники акции собрали 39,56 млн рублей, которые, в частности, направили на покупку неизлечимо больным детям аппаратов вентиляции легких, функциональных колясок, лекарств, предметов гигиены, питания и различного медицинского оборудования, на оплату работы нянь для детей.

"На мой взгляд, одно не должно отменять другое. Не думаю, что стоит ломать цветочную традицию, искусственно ограничивая детей или родителей в праве выразить признательность педагогам, " — сказала Васильева.

Министр добавила, что ни к чему превращать 1 сентября в конкурс букетов по принципу «у кого дороже».