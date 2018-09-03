Я убеждена, что традиция школьных линеек должна жить: колонка мамы

Честная колонка мамы о том, почему День знаний должен оставаться главным праздником школьника.

Когда мне говорят, что праздничную линейку 1 сентября хотят отменить, что это «совок», который уже изжил себя, мне грустно.

Мой сын идет в первый класс только через три года, и я мечтаю, чтобы он узнал, что такое настоящая торжественная линейка, чтобы это событие стало действительно знаковым для него и он потом, так же как и я, через 15 лет после окончания школы с нежностью вспоминал о том дне.

Одним словом, чтобы эта линейка стала для него точкой абсолютного счастья, одна мысль о которой наполняет и поддерживает в трудные времена.

Для меня это именно так.

Сейчас вопрос об отмене праздника 1 Сентября и торжеств, связанных с ним, стоит особенно остро. С каждым годом все больше родителей перестает видеть смысл в Дне знаний. Но мне кажется, что это неправильно.

Может быть, организация линейки хромает, но только вдумайтесь: это же наша традиция. С каких пор мы стали так быстро забывать ритуалы, которые связывают между собой не одно поколение? Особенно тот трогательный момент, когда одиннадцатиклассники берут за руки первоклашек и заводят их в школу. Прекрасная традиция, в основе которой забота старших о младших.

И даже если сами дети этого сейчас не осознают, они поймут все, когда вырастут, и скажут спасибо тем людям, которые когда-то привнесли этот ритуал в их жизнь.

А еще помните, когда директор говорит напутственные слова?

В моем детстве директор делал это от сердца, и я мечтаю, чтобы у моего сына было так же.

Когда ребята показывают сценки, учителя отмечают лучших школьников грамотами, а ты стоишь такой маленький (но очень важный) и думаешь, что и тебе когда-нибудь будут давать грамоту.

Еще я очень любила 1 Сентября за прекрасный момент встречи с друзьями. До этого вечером мы готовились ко Дню знаний, выбирали одежду, приводили в порядок свои портфели и пеналы. И в первый день осени, напомаженные, с цветами и с хорошим настроением шли в школу. А потом целый час стояли на улице, слушали учителей, обнимались, толкались, шутили с друзьями и придумывали шкоды.

Никогда не забуду это чувство общности, которое в один момент связывало всех ребят в нашем школьном дворе.

Отменить линейку — значит обесценить праздник.

Сейчас дети точно знают, что завтра будет линейка, и это событие станет для них точкой отсчета нового академического года, оно настраивает на учебу.

Кроме того, после старта акции «Дети вместо цветов» у Дня знаний появился еще один важный смысл — благотворительный — поддержать малышей, которые нуждаются в нашей помощи.

В прошлом году я видела, как ребята шли в соседнюю школу, и каждый нес только по одной розочке. Оказывается, родители договорились, что дети принесут по одному цветку и составят один большой букет для учителя, а сэкономленные деньги переведут нуждающимся.

Так что, дорогие родители, пожалуйста, давайте не разбрасываться традициями, которых у нас и так немного, и сделаем все, чтобы наши дети узнали, что такое настоящий День знаний. С улыбками, цветами, шариками и чаепитием!

Фото: Shutterstock.com Читайте нас также в Яндекс. Дзен!

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