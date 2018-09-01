Пантелей, Радмила и Настасья: в Оренбурге за неделю родились 196 малышей

В Оренбурге за неделю, с 23 по 29 августа, родились102 мальчика и 94 девочки, сообщает городское управление ЗАГС.

Редкими именами юных оренбуржцев стали: Пантелей, Елисей, Савелий, Юрий, Эрик, Лев, Глеб, Гордей, Родион, Мирон, Ника, Вера, Нина, Радмила, Василиса, Ева, Любовь, Эмилия, Настасья, Есения.

Чаще всего в Оренбурге родители называли на неделе детей: Александрами, Романами, Артёмами, Антонами, Аринами, Викториями, Мариями, Миланами.

68 малышей стали в семье первыми детьми, 91, — вторыми, 27— третьими, 4–четвертым, 1-шестым. На свет появились в их числе три двойни.

152 влюбленные пары заключили законный брак, в том числе с гражданами: Казахстана, Узбекистана, Грузии, Таджикистана. К сожалению, 48 семей официально распались. Шестеро оренбуржцев сменили имена.