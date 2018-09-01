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«Они говорили, что это будет самый радостный день»
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«Они говорили, что это будет самый радостный день» 

Рамблер 30 минут назад
Подборка забавных фотографий о первом школьном дне — в фотогалерее.
1/10  Куда я попал?
Фото:
2/10  Груз знаний.
Фото:
3/10  Я ооочень рада тому, что пришла в школу. Разве не видно?
Фото:
4/10  Они говорили, это будет самый радостный день...
Фото:
5/10  "Учат в школе, учат в школе, учат в школе".
Фото:
6/10  Тот момент, когда торжественная линейка затянулась.
Фото:
7/10  "Сколько мне еще осталось-то?"
Фото:
8/10  Правда жизни.
Фото:
9/10  Запасайтесь, дорогие родители!
Фото:
10/10  А почему бы и нет?
Фото:
Вот и наступил он, первый день осени. А значит, у школьников и их родителей начинается новый учебный год. Первоклашки ждут праздника, их мамы и папы нервничают, собирая первый раз портфель на занятия… И не знают они пока, что беззаботная жизнь закончилась, а учиться снова придется всем: от бабушек и дедушек до домашних животных.
Помните фразу: "Сделали уроки. Мама охрипла, дочь оглохла, соседи выучили все наизусть, а собака повторила"? Вот примерно так.
Уже сегодня в некоторых школах пройдут торжественные линейки, а с понедельника начнутся нелегкие школьные будни с делами, заботами, домашними заданиями и родительскими собраниями. Но это все потом.
Сегодня же готовьте белые банты, синие галстуки и новые портфели. А заодно посмотрите подборку забавных фотографий, весьма правдиво иллюстрирующих школьную жизнь.
И, да, в каждой шутке есть доля шутки. С праздником, дорогие родители!)
Женский форум
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