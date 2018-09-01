«Они говорили, что это будет самый радостный день»

А почему бы и нет?

10/10 А почему бы и нет?

Они говорили, это будет самый радостный день...

4/10 Они говорили, это будет самый радостный день...

Я ооочень рада тому, что пришла в школу. Разве не видно?

3/10 Я ооочень рада тому, что пришла в школу. Разве не видно?

Вот и наступил он, первый день осени. А значит, у школьников и их родителей начинается новый учебный год. Первоклашки ждут праздника, их мамы и папы нервничают, собирая первый раз портфель на занятия… И не знают они пока, что беззаботная жизнь закончилась, а учиться снова придется всем: от бабушек и дедушек до домашних животных.

Помните фразу: "Сделали уроки. Мама охрипла, дочь оглохла, соседи выучили все наизусть, а собака повторила"? Вот примерно так.

Уже сегодня в некоторых школах пройдут торжественные линейки, а с понедельника начнутся нелегкие школьные будни с делами, заботами, домашними заданиями и родительскими собраниями. Но это все потом.

Сегодня же готовьте белые банты, синие галстуки и новые портфели. А заодно посмотрите подборку забавных фотографий, весьма правдиво иллюстрирующих школьную жизнь.

И, да, в каждой шутке есть доля шутки. С праздником, дорогие родители!)