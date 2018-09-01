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Ученые объяснили, как сделать ребенка отличником
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Ученые объяснили, как сделать ребенка отличником 

Аргументы Недели 2 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Ученые знают, какие шаги следует предпринять родителям, которые хотят, чтобы их дети отлично учились в школе. Удивительно, но оказалось, что в данном вопросе генетика не играет определяющей роли.
Согласно последней информации, дети отличников действительно чаще учатся лучше, чем наследники «троечников», однако дело здесь вовсе не в умственных способностях. Как утверждается в статье для журнала Nature, успехи в школе зависят от личностных качеств, самодисциплины, поведения, а также от обстановки дома.
Специалисты выяснили, что дети из благополучных семей быстрее учатся читать и считать, даже если не занимаются со специалистами, передает РИА «Новости».
Именно поэтому, родителям следует обращать особое внимание на разговоры со своими детьми, следить за их психологическим состоянием, стараться сохранять в семье теплую атмосферу без конфликтов и вселять в будущих школьников уверенность. Именно это в дальнейшем даст им возможность учиться на «отлично».
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