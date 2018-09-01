Кто из звёзд рожал после 40

За последние несколько десятилетий возраст, в котором женщины впервые становятся матерями, неуклонно повышается. В первую очередь эта тенденция касается экономически развитых стран, но и россиянки не отстают. Ведь медицина стремительно развивается и её современный уровень позволяет существенно снизить риски, связанные с поздними родами. News.ru решили вспомнить, кто из звёзд решился на роды после 40 лет.

Марина Могилевская , 48 лет Если 44-летняя Мария Порошина готовится к рождению пятого малыша, то Марина Могилевская в 41 год впервые стала мамой. Дочку Машеньку, голубоглазую брюнетку, актриса называет главным подарком судьбы. Чтобы выносить ребёнка, Могилевская отказалась от съемок и гастролей, полностью перестроив привычный ритм жизни. Беременность протекала не очень просто, но малышка родилась здоровой и радует маму.

«Знаете, я уже много лет думала о ребенке, но все никак не складывалось: то времени не хватало, то не было рядом мужчины, от которого хотелось бы родить… Тем не менее каждую ночь, ложась спать, я грезила именно о дочке. Как видите, мечтать действительно не вредно: мысль притягивает желаемое!» — рассказывает своим поклонникам актриса.

Илзе Лиепа, 54 года

Балерина стала мамой в 46 лет. Долгие годы она молила о ребёнке. Дочь неслучайно назвали Надеждой: по словам Лиепы, никогда нельзя переставать надеяться на чудо.

«Могу сказать, что для меня моя дочка Надя — величайшее счастье, награда, Божья милость, мы молились, надеялись и верили. И наша надежда осуществилась», — говорит балерина. В декрете артистка не засиживалась, вернувшись на сцену спустя два с половиной месяца после родов. А ещё через три года танцовщица развелась с мужем, обмолвившись, что она приняла осознанное решение: дочь не будет общаться с отцом.

Ольга Кабо , 50 лет Актриса родила младшего сына Виктора в 44 года. Дочь Ольги Татьяна старше брата на 14 лет. Кабо активно работала во время второй беременности, а после рождения малыша брала его с собой за кулисы. Актриса уверена, что позднее материнство помогает женщине продлить молодость и оставаться в тонусе.

«Это прекрасная возможность быть всегда молодой и здоровой. Важно при всей занятости не забывать о себе, о своем самочувствии — это нужно в первую очередь моим д­етям. Тьфу-тьфу, лично мне грех жаловаться на здоровье» — откровенничала артистка. В этом году она ведёт сына в подготовительный класс.

Одна из красивейших актрис нашего кино во второй раз стала мамой два года назад. На Крещение она родила сына. До последнего актриса старалась не афишировать своё положение, хотя беременность протекала без осложнений. У 43-летней Судзиловской есть также старший сын Артём. А по фото дважды мамы в бикини и не скажешь, что она рожала! Актриса сохранила идеальную фигуру.

Лера Кудрявцева , 47 лет 47-летняя телеведущая стала мамой всего две недели назад. Рождения дочери она ждала долгие годы. Беременность, как намекнула сама теледива, протекала сложно, потому до последнего никто из поклонников не видел любимицу в положении. Это и породило слухи о том, якобы Кудрявцева родила не сама, а с помощью суррогатной матери. Телеведущую обижают подобные разговоры. У себя в микроблоге она не раз отвечала на вопросы фолловеров: «Я родила сама! Как бы не хотелось кому-то верить в другое!». Друзья семьи говорят, что Лера Кудрявцева и её супруг Игорь Макаров счастливы и с удовольствием нянчатся с малышкой. Правда, скоро Лера на неделю расстанется с дочерью — она улетит на фестиваль «Новая волна» в Сочи.

Алёна Хмельницкая , 47 лет Актриса родила младшую дочь в 40 лет. Разница со старшей получилась серьёзной — 16 лет. Хмельницкая очень хотела родить сына, но никак не получалось. При этом вторые роды дались ей легче.

«С возрастом рожаешь спокойнее, заранее определяешь приоритеты, меньше страхов и метаний», — вспоминает актриса. Рождение младшей дочери Ксении не спасло её брак с Тиграном Кеосаяном . Вскоре после её появления на свет они расстались. Как потом выяснилось, отношения давно дали трещину, у Кеосаяна была другая семья на стороне. При этом Хмельницкая смогла простить бывшего мужа, более того, некоторое время спустя начала приглашать новую семью Тиграна на дни рождения Ксюши. «Высокие отношения» — судачат поклонники актрисы.