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Клэр Дэйнс и Хью Дэнси во второй раз стали родителями
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Клэр Дэйнс и Хью Дэнси во второй раз стали родителями 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Клэр Дэйнс и Хью Дэнси принимают поздравления: под конец лета, 27 августа, у звездной пары родился сын — это уже второй ребенок (и второй мальчик) для супругов. Новость о пополнении в семействе официально подтвердил агентству Associated Press представитель пары.
39-летняя Клэр и 43-летний Дэнси поженились в 2009 году и воспитывают сына — 5-летнего Сайруса. Как звезды решили назвать второго ребенка, не сообщается — и, в отличие от многих своих коллег по индустрии развлечений, фотографиями малыша в соцсетях Клэр и Хью также делиться не стали.
попкорнnews
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