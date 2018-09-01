Клэр Дэйнс и Хью Дэнси во второй раз стали родителями

Клэр Дэйнс и Хью Дэнси принимают поздравления: под конец лета, 27 августа, у звездной пары родился сын — это уже второй ребенок (и второй мальчик) для супругов. Новость о пополнении в семействе официально подтвердил агентству Associated Press представитель пары.

39-летняя Клэр и 43-летний Дэнси поженились в 2009 году и воспитывают сына — 5-летнего Сайруса. Как звезды решили назвать второго ребенка, не сообщается — и, в отличие от многих своих коллег по индустрии развлечений, фотографиями малыша в соцсетях Клэр и Хью также делиться не стали.

попкорнnews