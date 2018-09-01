Супруги Клэр Дэйнс и Хью Дэнси стали родителями во второй раз

У звездной пары родился еще один сын.

39-летняя Клэр Дэйнс и ее 43-летний супруг Хью Дэнси стали родителями во второй раз. У пары родился сын еще 27 августа, но стало известно о радостном событии только сейчас. Информацию о прибавлении в семье подтвердил представитель пары. Имя новорожденного малыша пока не раскрывается.

Напомним, артисты в браке с сентября 2009 года. До свадьбы пара встречалась два года. У них подрастает сын Сайрус, которому в этом декабре исполнится шесть лет. О беременности Клэр стало известно в апреле этого года.

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Фото:Global Look Press