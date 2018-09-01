Почему католики не причащают детей до 8 лет 

«Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Эти слова из Евангелия часто вспоминают, говоря о том, с какого возраста нужно приобщать ребёнка к Таинствам Церкви, в частности — к Причастию.
Православная практика
В Православной церкви существует обычай причащать младенцев с момента крещения. С младенчества и примерно лет до 7 они могут причащаться как угодно часто и без исповеди, так как до определённого момента дети ещё не осознают своих поступков и не различают понятий добра и зла, не имеют представления о грехе. Исповедовать детей в православии обычно начинают в возрасте 7 лет, но порог этот очень индивидуален и зависит от особенностей взросления конкретного ребёнка. Во многом практика причащения младенцев основана на вышеприведённой цитате из Евангелия и предполагает, прежде всего, наличие глубокой веры у родителей. Ребёнка подносят к Причастию с тем, чтобы он зримым образом соединился со Христом, «во освящение души и тела». Также таким образом родители вручают его жизнь Богу. Конечно, не стоит думать, что, если родители сами никогда не подходят к Причастию и не участвуют в Таинстве вместе с ребёнком, эта практика в дальнейшем принесёт ему какую-то ощутимую пользу. Тем более, что далеко не всегда младенец готов к этому, а причастить ребёнка «для галочки» или «для здоровья» любым способом, преодолевая сопротивление, капризы и агрессию, полагая, что таким образом снизойдёт на него благодать — довольно наивно, если не сказать — кощунственно. К Таинствам, конечно, нужно подходить осознанно, и в случае с причащением младенцев, именно родители должны быть источником и проводником этой осознанности.
Католическая практика
Католики подходят к вопросу причащения детей, возможно, с меньшей долей философии, и с большей долей рационализма. В Римско-католической церкви первое причастие ребёнка совершается обычно в возрасте 8-9 лет. Это объясняется тем, что, как правило, раньше ребёнок не способен осознать значимость Таинства, не может отличить простой хлеб от Евхаристического, понять и объяснить разницу между едой и Причастием и полноценно исповедоваться. Причастие, по мнению католиков, должно совершаться в сознательном возрасте, и быть неким подтверждением членства в Церкви. Подобное отношение у католиков и к таинству Миропомазания — в отличие от православных, которые принимают его сразу вслед за крещением, и часто — в младенчестве, католики совершают таинство Конфирмации (с лат. — «подтверждение»), получая в нём дары Святого Духа, уже в довольно сознательном возрасте — лет в 13 и позже, знаменуя этим как бы некое «духовное совершеннолетие». Первое Причастие у католиков — это праздник, сродни дню рождения. Это особое торжество, к которому довольно долго и усердно готовятся. Обычно дети проходят катехизацию в воскресной школе в течении года или двух. Ребёнок должен иметь представление об основах веры, о смысле Таинств и знать основные молитвы. Накануне же обычно он впервые исповедуется. В каждой католической стране есть свои обычаи и дни для церемонии Первого Причастия. Детей, как правило, наряжают в белые одежды: девочек в платья и венки, как невест, а мальчиков в подобие белых стихарей. День принятия первого Причастия — важное событие не только для католической семьи, но и для местной общины. Вопрос о том, когда, как и для чего причащать детей не самый простой и во многом решается индивидуально, так как в большей степени зависит не от канонических правил и традиций, а от особенностей конкретного ребёнка, его семьи и готовности к осознанному принятию Таинств.