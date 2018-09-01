Устройство TechDen поможет родителям ограничить зависимость детей от гаджетов

Во многих странах родители бьют тревогу: зависимость детей от гаджетов стремительно приобретает размеры эпидемии. Вопрос уже не стоит о полном «излечении» подрастающего поколения, а всего лишь о том, как эту зависимость ограничить. Устройство TechDen, представленное на выставке потребительской электроники в Берлине IFA 2018 — еще одна попытка найти подход к решению данной проблемы. TechDen представляет собой станцию блокировки и одновременно хранилище для двух смартфонов или планшетов с диагональю экрана до 26 см. Загрузив специальное приложение для iOS или Android, родители получают возможность планировать ежедневное пользование детьми мобильными устройствами. В соответствии с «планом», каждый из детей в определенное время получает доступ к своему гаджету на установленное время.

Отображенная на экране информация сообщает ребенку, сколько времени осталось до конца «разрешенного» сеанса. При этом родители могут контролировать, когда и как ребенок пользовался мобильным устройством, а также отслеживать частоту его использования. Если ребенок систематически укладывается в установленный «норматив», то он вправе требовать от родителей поощрительный приз, к примеру, в виде мороженого.

TechDen в настоящее время проходит «раскрутку» на Kickstarter, где его можно приобрести, внеся залог в 119 долларов, при условии, что однажды начнется его серийное производство.