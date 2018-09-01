Как соска влияет на прикус ребенка

Будучи глубоко беременной, я твердо верила, что не буду предлагать своему ребенку соску. Дело даже не в том, что ребенок не захочет брать грудь и предпочтет соску или бутылочку. Дело в моей профессии. Я много раз на приеме видела, что может сделать соска с зубами и развитием челюстей. Не говоря уже о родителях, которые просто не знают, как отучить ребенка сосать соску в три-четыре года. Мне, находясь по ту сторону еще бездетных, но уже планирующих вступить в ряды мам девушек, было непонятно, зачем вообще давать соску ребенку, если она приносит столько проблем с зубами и вызывает зависимость. Все встало на свои места, когда я стала мамой. И, как большинство мам, столкнулась с проблемами сна у ребенка. Естественно, я купила соску в роддом на всякий случай, какой такой случай — не совсем понятно, но она была у меня с собой. Не пригодилась. Не пригодилась и дома аж до шести месяцев. Все дело в том, что мой ребенок просто ее выплевывал. Я скупила все виды сосок, которые были в детском магазине, но без толку. Ортодонтические, анатомические соски мой ребенок брать отказывался, согласился он на соску с обычной, «советской» формой. Подружились мы с соской в семь месяцев, когда, в принципе, пора отучивать ребенка от нее. Но резкий ярый скачок в развитии, который, естественно, повлиял на сон, сломал меня и призвал на помощь соску. А тут еще и бабушки, которые без соски укладывать не умеют — и вся моя методика самостоятельного, «безпустышного» засыпания полетела к черту. Сейчас нам десять месяцев, и соска нам необходима только при укладывании, слава тебе господи, и при ночных подъемах. Причем соска периодически с очередной истерикой вытаскивается изо рта и выбрасывается подальше, поэтому у меня таких три соски лежат рядом — на всякий случай. Почему же стоматологи так яро выступают против соски и как разобраться между различными видами пустышек?

Как же соска влияет на прикус

Открытый прикус. Сосание соски приводит к тому, что между передними верхними и нижними резцами формируется щель. То есть зубы в переднем отделе при сомкнутых челюстях не будут контактировать. Также и между зубами могут образовываться щели.

Узкая верхняя челюсть. При длительном постоянном сосании соски происходит формирование неба, соответствующее форме соски. То есть оно становится глубоким, верхняя челюсть сужается и, как следствие, нижняя челюсть смещается назад. В итоге у ребенка развивается дистальный прикус, щель между верхними и нижними передними зубами, также могут наблюдаться нарушения носового дыхания.

Сосание соски повышает риск развития грибковых заболеваний полости рта.

Какие бывают формы сосок

На сегодняшний день существуют анатомические, ортодонтические и обычные соски. Анатомические позиционируют себя как соски, не влияющие на деформацию неба и тем самым исключающие проблемы прикуса. Производители ортодонтических сосок обещают нам, что при сосании будет формироваться правильный прикус. Чтобы обхватить такую соску, ребенку нужно будет сместить нижнюю челюсть вперед, тем самым стимулируя ее рост и формирование правильного прикуса. Форма у нее тоже интересная — с крылышками по бокам, они способствуют правильному распределению давления при сосании и не дают кончику соски прилегать к небу, деформируя его. Звучит, конечно, здорово, но не забывайте, что генетику никто не отменял. Если есть неправильный прикус у родителей, то походов к ортодонту избежать вашему ребенку, к сожалению, не удастся.

Что делать с соской

Подводя итог, как ортодонту, хочется сказать, что если уж ваш ребенок и вы выбрали «сосочный» путь борьбы со стрессом, скачками роста, частыми ночными пробуждениями, то старайтесь использовать ортодонтическую соску, чтобы снизить вероятность формирования неправильного прикуса и нарушения дыхания. Соблюдайте ежедневную гигиену соски и постарайтесь использовать ее только в крайних случаях. Желательно распрощаться с соской до года, к этому возрасту она больше превращается в привычку, чем в необходимость сосательного рефлекса при переживаниях ребенка. Как мама, я считаю, что если уж соска помогает ребенку успокоиться, то пускай сосет себе на здоровье. Спокойный малыш — спокойная мама. Конечно, нужно в разумных пределах использовать этого помощника. Согласитесь, довольно странно смотреть на двухлетнего ребенка, играющего на детской площадке с соской во рту. Радует, что практически со всеми нарушениями прикуса возможно справиться, если вовремя обратиться, разумеется. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, безусловно, соска влияет на прикус. Но с этим может справиться ортодонт. Помогает ли соска маме — безусловно. Покупать или отказаться от соски — решает только мама, которая знает, что лучше для ее ребенка.