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Папа на заборе: как ярославские родители водили первоклашек на линейку. И страшно переживали!
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Папа на заборе: как ярославские родители водили первоклашек на линейку. И страшно переживали! 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Так лучше видно!
Зевающие первоклашки, букеты, новенькие ранцы и, конечно, белые банты! В Ярославле решили не ждать понедельника и отметить 1 сентября по календарю. Поэтому школяры пошли на линейку в субботу. А вместе с ними — родители. И неизвестно ещё, для кого этот день более волнительный — для малышей, которым предстоит сесть за парту, или для их родителей.
— Все проблемы решаются, если про них рассказать. Они тогда сразу становятся проще. Ты мне все рассказывай, ладно? — напутствовал сына один из пап.
— Ага! — тряхнул головой первоклашка и решительно пошёл на линейку.
Как прошли линейки в ярославских школах, смотрите в нашем фоторепортаже:
Если крепко держать маму за руку, то совсем и не страшно
Добро пожаловать!
Не виделись целое лето!
Папа укутал дочку в свой пиджак. И это так мило!
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Мамы растрогались…
Такие маленькие — а ведь так быстро вырастут!
Не всем хватило места перед школой. родители повисли на заборе
Здравствуй, школа!
Букет любимой учительнице
Начинается что-то новенькое!
С Днём знаний!
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