Андрей Малахов заинтриговал зрителей фотографией с младенцем

Популярный шоумен Андрей Малахов славится своей любовью к интригам. На днях мужчина, почти год назад впервые ставший отцом, опубликовал в персональном микроблоге снимок с ребенком на руках, оставив под ним интригующую подпись. Общественность тут же принялась гадать — это сын телеведущего или же чей-то чужой малыш.

Андрей Малахов является настоящим профессионалом в своем деле. Тележурналист просто интуитивно чувствует темы, которые зацепят аудиторию, как говорится, за живое. Каждое его шоу бьет все рейтинги по популярности, а герои программ с легкой руки шоумена превращаются либо в народных героев, либо в объект для ненависти.

Перед очередным эфиром шоу «Прямой эфир» Андрей поделился в своем микроблоге очень трогательным снимком, на котором позирует с ребенком на руках. Судя по фотографии, лысый малыш является мальчиком, что дало многим подписчикам Малахова повод предположить, что это его сын. По возрасту ребенок как раз мог бы являться наследником журналиста. Сам Андрей не стал долго думать, как подписать и без того интригующую публикацию и просто заявил: «Я знаю, многие этого ждали»