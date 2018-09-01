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Екатерина Климова, Татьяна Навка и другие звезды поздравили с началом учебного года
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Екатерина Климова, Татьяна Навка и другие звезды поздравили с началом учебного года 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Сегодня, в первый день осени, в школах прозвенел первый звонок.
В честь начала нового учебного года многие отечественные звезды поделились в Instagram школьными фотографиями и воспоминаниями. Например, Татьяна Навка и Равшана Куркова предложили подписчикам найти их на черно-белых фотоснимках.
Алика Смехова и Татьяна Буланова проводили сыновей в пятый класс, Софи Кальчева — в седьмой, а Любовь Толкалина в честь последнего первого школьного сентября дочери Маши показала ее самое первое: «1 раз в первый класс! а сегодня — Первый раз в последний класс! Как сказала на первом родительском собрании наша любимая учительница Шилина Ольга Ивановна, так и случилось! Оглянуться не успели, а они из пульпулек вымахали и теперь вот так вот за руку уже никуда не отведешь… Можешь только поддержать. Во всем… безоговорочно… Я поддерживаю и для этого я существую. Ученье — свет! Со светлым праздником! с Днем знаний!».
Екатерина Климова поделилась кадром со всеми детьми, лаконично подписав его: «Ура». Стоит отметить, что актриса и ее младшая дочь выбрали наряды, отлично сочетающиеся по цвету с формой школы, в которой учатся ее старшие дети.
«С Днём Знаний мои дорогие 📚🧐 Жизнь — это постоянное движение — век живи, век учись☝️ Уважаю людей, которые постоянно самосовершенствуются)! Всем удачи в новом учебном году», — написала Нюша под своим школьным фото.
«Ну вот и первое сентября! Я так хотела показать вам фотографию моего первого класса, но, к сожалению, она не сохранилась…Впереди столько нового, интересного и не очень, нужного и муторного…Честно вам скажу, для меня школа была таким серьезным испытанием! Было очень тяжело! Думаю все из-за того, что я ко всему относилась ответственно, уважала учителей, ловила каждое их слово, боялась разочаровать, а главное знала, что прежде всего — это нужно мне. Хочу пожелать, чтобы родители смогли объяснить своему ребенку процесс учебы правильно, чтобы ребенок получал удовольствие от знаний, от общения с одноклассниками и учителями! В добрый путь! — вспомнила Юлия Савичева.
Моё самое первое сентября было уже так давно… И вот спустя много лет, я с каждым годом понимаю все больше и сильнее, какое же это было прекрасное время. Нет ничего прекраснее той поры. Но почему мир так устроен, что, когда это есть, мы это не понимаем и не ценим 😭. И лишь окунувшись во взрослую, сложную жизнь, мы только начинаем все осознавать. И ведь маленькие ещё все торопились вырасти, пытались зачем-то казаться старше… Эх… Годы идут, и в памяти остаётся, к сожалению, все меньше воспоминаний. И только благодаря немногочисленным фотографиям можно вернуться в то время и в ту беззаботную атмосферу детства, которая больше никогда не повторится… Всех первоклашек и их родителей поздравляю с Днём знаний! 📚❤️», — написала Инна Маликова.
Фото: instagram
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