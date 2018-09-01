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На севере Волгограда нашли труп новорожденной девочки
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На севере Волгограда нашли труп новорожденной девочки 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Труп новорожденной крохи успели погрызть животные
В парке Тракторозаводского района Волгограда нашли тело новорожденной девочки.
— Тело грудного малыша обнаружили в парковой зоне на улице Дегтярева, — рассказали в экстренных службах Волгоградской области. — Труп новорожденной девочки успели погрызть животные.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые пытаются найти мать выброшенного на улицу ребенка. Прокомментировать ситуацию в СУ СК России по Волгоградской области пообещали лишь в понедельник.
В Волгограде уже не в первый раз находят тела новорожденных малышей. В апреле дворник Красноармейского района заметил труп грудничка в многоэтажном доме Красноармейского района. По словам полицейских, выброшенная кроха, скорее всего, родилась не в больнице.
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