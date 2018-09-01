На севере Волгограда нашли труп новорожденной девочки

Труп новорожденной крохи успели погрызть животные

В парке Тракторозаводского района Волгограда нашли тело новорожденной девочки.

— Тело грудного малыша обнаружили в парковой зоне на улице Дегтярева, — рассказали в экстренных службах Волгоградской области. — Труп новорожденной девочки успели погрызть животные.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов , которые пытаются найти мать выброшенного на улицу ребенка. Прокомментировать ситуацию в СУ СК России по Волгоградской области пообещали лишь в понедельник.

В Волгограде уже не в первый раз находят тела новорожденных малышей. В апреле дворник Красноармейского района заметил труп грудничка в многоэтажном доме Красноармейского района. По словам полицейских, выброшенная кроха, скорее всего, родилась не в больнице.