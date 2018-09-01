У Дэниела Крэйга и Рэйчел Вайс родилась дочка

Интересно, что, в отличие от, наверное, большинства людей Рэйчел и Дэниел пол своего первенца не знали до последнего — так что появление на свет дочки для них тоже стало приятным сюрпризом. Как именно новоявленные родители решили назвать девочку, пока не сообщается.

Напомним, 48-летняя Рэйчел Вайс и 50-летний Дэниел Крэйг в браке уже 7 лет и воспитывают двух детей от предыдущих отношений: у Рэйчел есть 12-летний сын Генри от режиссера Даррена Аронофски, а у Крэйга — уже совсем взрослая, 25-летняя дочь Элла, которая родилась в браке Дэниела с Фионой Лаудон.

попкорнnews