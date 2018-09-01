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В Самарской области зарегистрировали 592 случая педикулёза
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В Самарской области зарегистрировали 592 случая педикулёза 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Чаще всего заражаются дети в возрасте от 7 до 14 лет  В 63-м регионе с начала года врачи выявили 592 случая заражения вшами (педикулёза). Это на 4% выше уровня заболеваемости за аналогичный период прошлого года.
— Чаще всего заражаются несовершеннолетние. С января по июль 2018 года доля заболевших детей — 510 случаев, то есть 86% от общего числа заразившихся. Максимальная заболеваемость педикулёзом среди детей приходится на возраст от 7 до 14 лет, — рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
Педикулёз (вшивость) — паразитарное заболевание кожи и волос. На человеке могут паразитировать головная вошь, платяная вошь и лобковая вошь. Паразиты питаются кровью хозяина, а яйца приклеивают к волосам человека (платяная вошь — к складкам одежды). Педикулёз является самым распространённым паразитарным заболеванием в мире. В Самарской области ежегодно регистрируют более тысячи случаев заболевания.
Самый распространённый в Самарской области — головной педикулёз. Заразиться им можно практически в любом месте, где происходит тесный контакт одного человека с другим: в магазине, общественном транспорте и даже в бассейне. Более того, вошь может в течение 2-3 дней ждать нового хозяина на подушке.
— Соблюдайте правила личной гигиены, не разрешайте ребёнку пользоваться чужими расчёсками, полотенцами, шапками, наушниками, заколками. Проводите периодический осмотр волос и одежды у детей, посещающих школу или садик. Внимательно осматривайте постельные принадлежности во время путешествий. После каникул будьте особенно бдительны: осмотрите голову ребёнка, — советуют специалисты Роспотребнадзора.
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