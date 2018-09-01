В Самарской области зарегистрировали 592 случая педикулёза

Чаще всего заражаются дети в возрасте от 7 до 14 лет В 63-м регионе с начала года врачи выявили 592 случая заражения вшами (педикулёза). Это на 4% выше уровня заболеваемости за аналогичный период прошлого года.

— Чаще всего заражаются несовершеннолетние. С января по июль 2018 года доля заболевших детей — 510 случаев, то есть 86% от общего числа заразившихся. Максимальная заболеваемость педикулёзом среди детей приходится на возраст от 7 до 14 лет, — рассказали в региональном Роспотребнадзоре

Педикулёз (вшивость) — паразитарное заболевание кожи и волос. На человеке могут паразитировать головная вошь, платяная вошь и лобковая вошь. Паразиты питаются кровью хозяина, а яйца приклеивают к волосам человека (платяная вошь — к складкам одежды). Педикулёз является самым распространённым паразитарным заболеванием в мире. В Самарской области ежегодно регистрируют более тысячи случаев заболевания.

Самый распространённый в Самарской области — головной педикулёз. Заразиться им можно практически в любом месте, где происходит тесный контакт одного человека с другим: в магазине, общественном транспорте и даже в бассейне. Более того, вошь может в течение 2-3 дней ждать нового хозяина на подушке.

— Соблюдайте правила личной гигиены, не разрешайте ребёнку пользоваться чужими расчёсками, полотенцами, шапками, наушниками, заколками. Проводите периодический осмотр волос и одежды у детей, посещающих школу или садик. Внимательно осматривайте постельные принадлежности во время путешествий. После каникул будьте особенно бдительны: осмотрите голову ребёнка, — советуют специалисты Роспотребнадзора.