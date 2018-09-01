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Рязанская поэтесса с бывшим супругом покинули проект «Союзники»
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Рязанская поэтесса с бывшим супругом покинули проект «Союзники» 

62info.ru 1 час назад
Фото: 62info.ru
На новой неделе пара успешно прошла все испытания, в числе которых — прыжок Анны с десятиметровой высоты в воду, но не получила иммунитет.
В этом выпуске программы об отношениях своих разведённых родителей рассказали дети. Это стало большим потрясением для большинства экс-супругов.
Отметим, что Анна и Сергей не интриговали против других пар, открыто и честно высказывая свою позицию. В финале они продемонстрировали достоинство, поблагодарив друг друга.
Напомним, экс-супруги борются за 10 миллионов рублей. По условию проекта «Союзники», эти деньги в итоге должен получить ребёнок разведённой пары-победителя, когда тому исполнится 18 лет.
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