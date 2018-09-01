Рязанская поэтесса с бывшим супругом покинули проект «Союзники»

На новой неделе пара успешно прошла все испытания, в числе которых — прыжок Анны с десятиметровой высоты в воду, но не получила иммунитет.

В этом выпуске программы об отношениях своих разведённых родителей рассказали дети. Это стало большим потрясением для большинства экс-супругов.

Отметим, что Анна и Сергей не интриговали против других пар, открыто и честно высказывая свою позицию. В финале они продемонстрировали достоинство, поблагодарив друг друга.

Напомним, экс-супруги борются за 10 миллионов рублей. По условию проекта «Союзники», эти деньги в итоге должен получить ребёнок разведённой пары-победителя, когда тому исполнится 18 лет.