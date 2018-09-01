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Гузеева женила старшего сына
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Гузеева женила старшего сына 

News.ru 1 час назад
Лариса Гузеева поделилась прекрасной новостью: её сын Георгий сегодня женится. Именно по этому случаю Лариса Гузеева вместе с семьей отправилась в Тбилиси — влюблённые решили там пожениться. Георгию 26 лет, он родился во втором браке телеведущей со сценаристом Кахой Толордавой. Отпрыск теледивы в детстве снялся в сериале, но связывать жизнь с актёрской профессией не захотел и в итоге окончил Высшую школу экономики.
Со своей избранницей Анной Георгий встречался давно — Гузеева давно называла подругу сына невесткой и членом семьи. В прошлом году актриса вместе с сыном, его избранницей и дочерью отправилась в Париж. Дружная компания прекрасно провела время.
Лариса Гузеева каждый раз повторяет, что с уважением принимает выбор своих детей. Ведущая шоу «Давай поженимся» уверена, что вмешиваться в отношения своих детей — неблагодарное дело, ибо от ошибок это всё равно не спасёт. К Георгию это и вовсе не относится — сын телеведущей уверен в своем выборе. Совсем скоро Гузеева пообещала поделиться с подписчиками первыми фотографиями с церемонии.
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