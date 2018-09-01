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Лариса Гузеева женила сына в Грузии
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Лариса Гузеева женила сына в Грузии 

Вечерняя Москва + ещё 1 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Лариса Гузеева к возлюбленной единственного сына относится, как к собственной дочери.
Главная сваха страны Лариса Гузеева женила сына. Торжество прошло в Грузии. О том, что Георгий готов взять в жены свою возлюбленную Анну стало известно еще в прошлом году. Известно, что телеведущая давно приняла невесту сына в семью. Гузеева к возлюбленной Георгия относится, как к собственной дочери.
Ну всё! Я поехала за своим мальчиком! За своим любимым СЫНОМ! Леночка @eleanboutique, спасибо за платье!
Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)
1 Сен 2018 в 6:00 PDT  Кстати, недавно известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева попала в базу украинского сайта «Миротворец». Причиной включения в базу стало «сознательное нарушение государственной границы Украины» с целью посещения Крыма (подробнее…)
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