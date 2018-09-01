«Надо учиться любить»: Антон и Виктория Макарские раскрыли секрет семейного счастья

Одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса откровенно рассказала о своих отношениях.

Антон и Виктория Макарские счастливы вместе уже почти двадцать лет, а многие поклонники считают эту пару образцом идеальной семьи. В недавнем интервью журналу StarHit артисты поделились своими секретами семейного благополучия. Так, Антон уверен, что залог долгих отношений — умение любить: «Надо учиться любить. В правильном понимании этого слова. Одного уважаемого гражданина спросили: „А можно ли измерить любовь?“ Он ответил: „Конечно. Она измеряется в литрах… крови. Вот сколько я готов отдать близкому человеку, настолько я его и ценю“».

У актерской четы двое детей — 8-летняя Маша и 3-летний Ваня. Родители стараются воспитывать детей в строгости, четко следовать определенным правилам: «Например, я уверен, что дети должны знать слово „нет“, или что врать непозволительно. Если они честно рассказывают даже о каком-то серьезном проступке, наказания не будет. А вообще, есть ощущение, что не мы их воспитываем, а они нас. Дети — зеркало, в котором мы видим свои недостатки. Какие бы громкие и красивые слова им ни говорили, наследники все равно будут похожи на родителей».

«В первую очередь родителям следует передать детям следующие знания. Они должны уметь благодарить и говорить «спасибо», во-вторых, убирать за собой мусор, а в-третьих, не обсуждать гостей после того, как они вышли из дома», — поддерживает Антона Виктория.

В семье Макарских есть также определенные семейные традиции. «В большинстве своем они связаны с укладыванием спать. Книги, сочиняемые на ходу сказки, очередность поцелуев и обнимашек папа-мама… Бегаем с Антоном по детским спальням часа два, пока все не засыпают, полностью заласканные», — цитирует Викторию StarHit.

Супруги проводят вместе практически 24 часа в сутки, подчеркивая, что после двадцати лет вместе сложно проводить время порознь. Виктория признается, что ее лучшими друзьями являются муж и дети: «С ними очень интересно. С недавних пор у меня напрочь отпало желание сплетничать и кого-то обсуждать с приятельницами».

Фото: instagram

Видео: YouTube/Антон и Виктория Макарские