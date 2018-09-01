Как вырастить сильного и здорового ребёнка

Позаботьтесь о крепком сне ребёнка

Фото: pixabay.com Полноценный здоровый сон — ключевой фактор, от которого зависит состояние ребёнка на следующий день. Продолжительная прогулка, хорошо проветренная спальня, спокойный эмоциональный фон перед сном и процесс засыпания, совпадающий с биоритмами, — вот формула, необходимая для бодрого и доброго утра.

Не забывайте о зарядке. О весёлой зарядке

Фото: exercise.lovetoknow.com Не превращайте утро в рутину действий, которые обычно совершаются в полусонном состоянии. Дети не любят скучных занятий, поэтому постарайтесь придумать что-то весёлое и занимательное — брызните друг другу в лицо прохладной водой, почистите зубы и примите душ на скорость, проведите зарядку-игру. Физические занятия призваны приводить в тонус не только мышцы, но и дух, поэтому учите ребёнка тренироваться в радость. Разрешите самостоятельно придумать новое движение, вместе составьте музыкальный плейлист для занятий — ребёнку важно знать, что он полноправный участник всей общей деятельности.

Для трёхлетнего малыша достаточно пятиминутной разминки за полчаса до завтрака. Со временем гимнастику можно довести до 15 минут, а затем и до получаса.

Максим Алекберов

спортивный директор сети детских футбольных центров «Чемпионика» — Идеальная утренняя зарядка дошкольника включает в себя движения на все группы мышц — бег, упражнения на развитие координации, ходьбу, лёгкие прыжки. Начинать зарядку лучше со спокойного шага, им же и заканчивать. Важно следить за дыханием ребёнка и подсказывать ему ритм. Когда ребёнок становится более подготовленным, упражнения можно постепенно усложнять, использовать дополнительные предметы, например мяч или скакалку.

Стимулируйте ребёнка много двигаться

Фото: «Чемпионика» Запомните одно простое правило — растущему детскому организму необходимо движение. У малышей, которые с ранних лет привыкли к физическим упражнениям, развитие мышечного каркаса, формирование осанки и скелета происходит правильно и в соответствии с возрастом. У детей же, которые занимаются мало или не занимаются вовсе, случаются сбои на всех уровнях — мышечном, иммунном, умственном. Поэтому родителям необходимо не только приучать детей к упражнениям, но и делать это в максимально комфортной для них форме.

Давайте детям посильную ежедневную нагрузку. Например, если вы живёте на втором или третьем этажах, стимулируйте ребёнка подниматься по лестнице. Пешие прогулки превращайте в квесты и приключения, где акцент будет не на ходьбе, а на игре и азарте.

Будьте примером

Фото: «Чемпионика» Если вы хотите воспитать в ребёнке спортивный дух — занимайтесь спортом сами. И зовите детей с собой. На пробежку в лес — искать пещеру дракона или домики лесных фей. Играть в футбол — за команду волшебников. Пользу занятий спортом для здоровья вы ещё успеете объяснить подростку, а вот малышу всегда предлагайте игру.

Подключать спортивные секции к физическому развитию ребёнка можно уже в трёхлетнем возрасте. Главное — помнить, что дети (особенно дошкольного возраста) хотят заниматься только тогда, когда им весело и интересно. Задача родителя — вырастить не олимпийского чемпиона, а человека, который будет дружить со спортом, а значит, будет на одной волне со своим здоровьем. Чтобы ребёнок не скучал и не отвлекался, занятия с тренером также должны включать в себя игровые элементы.

И это ещё не всё Фото: flickr.com Разнообразный рацион в течение дня и ровный психологический фон в семье — вот ещё о чём надо позаботиться родителям. Отсутствие стресса, полезная и вкусная еда, богатая всеми необходимыми микроэлементами и витаминами, обеспечат растущий организм силой, энергией и правильным развитием.

Запись «Как вырастить сильного и здорового ребёнка» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.