Список лучших книг по воспитанию для родителей

Книг, которые помогают родителям в воспитании ребенка, — превеликое множество. Если читать все, то в голове будет «каша», а если еще и применять, то запутаетесь не только вы, но и ребенок. Так что мы сделали для вас подборку только лучших книг о воспитании детей. Эти произведения создадут фундамент благоприятных отношений между вами и ребенком.

Книги о воспитании детей от 0 до 3 лет 1. Комаровский Е. О. : «Начало жизни», «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников». Пожалуй, это самая первая книга, с которой нужно начинать знакомиться еще до рождения ребенка. Ведь именно из нее вы узнаете о тонкостях ухода за младенцем. Подход, используемый Евгением Олеговичем, я бы назвала адекватным. Книги Евгения Комаровского входят в список лучших книг для родителей, потому что больше никто из авторов не уделяет такое тщательное внимание детскому здоровью. В книге дана полная информация о питании ребенка, о вводе прикорма, о том, как гулять и сколько. Вы найдете полезные советы на тему отношений в семье, как договориться с бабушками и дедушками, чтобы по-прежнему жить дружно. Это же не про воспитание — подумаете вы! И будете неправы, так как эта книга о физическом воспитании! Не зная тех азов, что дает автор, невозможно двигаться дальше. Читается легко, интересно, с удовольствием, а главное — информация по-настоящему полезная, советы по-настоящему применимые. Цитата из книги: «Вы уже стали для своего ребенка единственной и незаменимой — МАМОЙ. Но все же не стремитесь принципиальные решения принимать самостоятельно и самостоятельно их выполнять. С точки зрения ООН , эмансипация — это хорошо, а с точки зрения врача-педиатра — плохо». 2. Михаил Литвак: «5 методов воспитания детей». Михаил Литвак известен как специалист по отношениям, в том числе между взрослым и ребенком. В книге собраны статьи автора на тему воспитания. С большой вероятностью вы найдете ответ на свой вопрос именно в этом сборнике. Книга Михаила Ефимовича пропитана любовью к детям. Прочитав ее, вы научитесь любить детей правильно. Цитаты из книги: «Ребенок должен жить сам по себе, и ничего ему не предлагайте, пока он сам не попросит». «Не послушание мы должны воспитывать, а мышление». 3. Людмила Петрановская : «Большая книга про вас и вашего ребенка». На самом деле это сборник из двух книг — «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка» и «Если с ребенком трудно». Названия говорят сами за себя, а имя Петрановской на обложке добавляет уверенности в том, что книга обязательна к прочтению. Уверена, вы прекрасно знаете Людмилу Петрановскую и вам не раз попадались ее статьи, которые цепляли и заставляли задуматься. Ее книги — это кладезь знаний. Благодаря им вы создадите опору для себя — как для родителя, а для ребенка — как для взрослого самостоятельного человека в будущем. В своих произведениях Людмила Владимировна утверждает, что главный фактор, влияющий на послушание, — привязанность. Именно на ней должно строиться общение с детьми. В книге описано, чем отличается психология воспитания советского периода от сегодняшнего. Очень подробно рассказывается, почему наших детей так воспитывать уже нельзя. Словом, список лучших книг по воспитанию детей не будет полным без произведений этого автора. Цитаты из книги: «Тот, к кому ребенок привязан, утешает и придает ему сил просто фактом своего присутствия». «Хотите, чтобы ребенок справлялся с жизнью? Значит, все детство утешайте, обнимайте, принимайте его чувства. Не говорите „Не плачь!“, не стремитесь сразу отвлечь и развлечь. Помогайте ему проживать стресс, оставаясь живым, и выходить из него, а не глотать неприятные чувства и отмораживаться». 4. Шими Канг: «Путь дельфина. Как вырастить счастливых и успешных детей, не превращаясь в мать-»тигрицу"». Психиатр из Гарварда , обладательница множества наград и мать троих детей Шими Канг утверждает, что детей нынешнего века нужно воспитывать уверенно, но с мягкостью, создавая ритуалы и правила, но оставляя пространство для свободы и творчества. Давно думаете, как все это совместить? Тогда эта книга для вас. Автор выделяет три типа родителей:

Тигры. Родители, натаскивающие детей на успех. Дети таких родителей поначалу могут быть очень успешными, но в дальнейшем выявляется неспособность принимать самостоятельные решения и подвергаться депрессии.

Медузы. Мягкие мама и папа, которые ничего не требуют от детей и все разрешают. Дети таких родителей обычно ничего в жизни не добиваются.

Дельфины. Семья, в которой беззаботность и ответственность совмещены в правильных пропорциях. По мнению Шими, такие семьи ждет успех в воспитании счастливых детей. Шими Канг дает конкретные рекомендации, как встать на путь родителей-дельфинов: здоровый сон, правильное питание, совместные игры и творчество.

Цитата из книги: «Уже одно то, что, помимо „тигра“, существует огромное количество метафор, описывающих эпидемию агрессивного родительского поведения, говорит о том, что проблема существует. „Родители-вертолеты“ вечно нависают над ребенком, в любой момент готовые приземлиться и прийти ему на помощь. „Родители-газонокосильщики“, или „снегоочистители“, всегда на шаг впереди, убирают перед ребенком все преграды, расчищая ему путь. „Родители — пузырчатые упаковки“ всю свою жизнь посвящают тому, чтобы защитить свое чадо от малейшего разочарования».

Книги о воспитании детей от 3 лет 1. Юлия Гиппенрейтер: «Самая важная книга для родителей». Это издание — бестселлер профессора Ю. Б. Гиппенрейтер, включает в себя главное из всех книг, созданных ранее: «Общаться с ребенком. Как?», «Продолжаем общаться с ребенком. Так?» и хрестоматию «Родителям. Как быть ребенком». Книга научит вас общаться с ребенком без криков и шлепков. Вы научитесь слышать и понимать ребенка, а ваши мальчики и девочки услышат и доверятся вам. Психолог смогла убедительно рассказать, что при использовании методов с физическим наказанием, запретом на чувства и полным повиновением взрослым невозможно воспитать полноценного благополучного человека. Из книги вы узнаете практические основы воспитания: как слушать ребенка (активно), какая похвала эффективна (хвалим конкретные поступки), как быть с запретами (настоящих должно быть мало) и самостоятельностью (постепенно увеличивайте количество самостоятельных дел). Книга рекомендована для родителей с детьми любого возраста. Ведь налаживать общение с детьми никогда не поздно! Цитата из книги: «Посмотрите, насколько вам удается принимать вашего ребенка. Закройте на минуту глаза и представьте себе, что вы встречаете своего лучшего друга. Как вы показываете, что рады ему, что он вам дорог и близок? А теперь представьте, что это ваш собственный ребенок: вот он приходит домой из школы, и вы показываете, что рады его видеть. Представили? Теперь вам легче будет сделать это на самом деле, до всяких других слов и вопросов». 2. Анна Быкова : «Самостоятельный ребенок, или Как стать „ленивой мамой“». Книга с таким интригующим названием уже на протяжении нескольких лет остается популярной. А началось все со статьи в Интернете «Почему я ленивая мама». Психолог, педагог, арт-терапевт Анна Быкова рассказывает, чем ребенку грозит гиперопека. Простым и доступным языком, иногда с ноткой юмора Анна рассказывает, где ребенку можно, а иногда даже очень полезно действовать самостоятельно. Благодаря автору и ее произведениям вы научитесь доверять ребенку. И поверьте, ничего с вашим дитем не случится, если он в семь лет приготовит себе завтрак сам, пока вы спите! Цитаты из книги: «Время — слишком ценный ресурс, чтобы тратить его на то, что хотят от тебя другие». «Дети несамостоятельны, если это выгодно родителям». 3. Ольга Маховская : «100 ошибок воспитания, которых легко избежать». Автор книги Ольга Маховская — психолог, кандидат наук, сотрудник Института психологии РАН , автор проекта «Улица Сезам». Своими проектами и книгами Ольга внесла огромный вклад в науку воспитания детей. В произведении психолог рассказывает, так же как и Людмила Петрановская, о вреде советского воспитания в наши дни. Здесь много конкретной информации, как надо делать и как не надо. На примерах и в забавных картинках она четко дает понять, как общаться с ребенком. Рассказывает о ненужности прыгать из крайности в крайность и делать из детей вундеркиндов. Ее советы по воспитанию заключаются в простых действиях: играть, гулять, слушать, доверять, обнимать. Цитаты из книги: «Учите ребенка спрашивать совета, покажите ему пример любознательности и дружелюбия». «Оценивайте только действия, а не самого ребенка. Ошибки локальны. Локализовать проблему — наполовину ее решить». 4. Стивен Камарата: «Воспитание без шаблонов: Научитесь слышать своего ребенка». Пожалуй, главная книга об интуитивном воспитании. Стивен — профессор психиатрии и отец семерых детей, изучающий особенности детского развития в Университете Вандербильта и более 25 лет работающий с детьми с особенностями развития. В основу воспитания, описанного в произведении, легли такие важные вещи, как внимание к ребенку, удовольствие от общения и процесса взросления. Его ответ на растущее беспокойство родителей о будущем детей, основы которого вроде бы надо закладывать уже в яслях, — призыв следовать своей интуиции. Камарата рассказывает много интересного об устройстве мозга и справедливо обрушивается на методики раннего развития: знание букв не научит понимать прочитанное, классическая музыка развивает только любовь (или нелюбовь) к классической музыке и ни одна компьютерная игра или мультфильм не сделает ребенка Эйнштейном. Книга научит вас, как стать другом своему ребенку, как быть поддержкой в процессе обучения. Книга будет полезна при воспитании как малышей, так и подростков. Цитата: «Мы, человеческие родители, можем иногда позавидовать насекомым, рыбам и рептилиям, которые совсем не воспитывают свое потомство: им не надо время от времени принимать сложные решения. Жуки или крокодилы не испытывают чувства вины из-за того, что плохо воспитывают своих детей». 5. Дэниел Новара: «Не кричите на детей! Как разрешать конфликты с детьми и делать так, чтобы они вас слушали», «Наказания бесполезны! Как воспитывать, не попадая в ловушку эмоций». Две книги известного итальянского психолога расскажут нам, почему бесполезно кричать на детей и почему их нельзя наказывать. По словам автора, крик и наказание детей воспитывают — только не то, чего мы хотим добиться. Крик и наказание усугубляют плохое поведение детей и уничтожают доверие ребенка к родителю. Так как же воспитывать ребенка без крика? Автор более чем подробно объясняет методику воспитания детей без крика и наказаний. Прочтение книги научит вас выбирать другие пути в воспитании, позволяющие получать удовольствие от этого процесса. Цитата из книг: «Избыточная эмоциональная реакция взрослого говорит о его хрупкости, недостатке самообладания и неумении соблюдать границы в отношениях».

Родителям подростков

1. Лариса Суркова: «Ребенок от 8 до 13. Самый трудный возраст». Самый известный психолог социальных сетей, мама пятерых детей расскажет честно и без прикрас, как разговаривать с подростком. Опишет всю опасность возраста и поможет справиться со своими чувствами родителю и ребенку. Благодаря книге вы сохраните доверие подростка и останетесь с ним друзьями на протяжении всего взросления. Ваши подростки будут благодарны вам за такое самообразование. Цитата из книги: «Пусть единственным, за что будут наказывать в вашей семье, будет ложь. То есть важен не сам поступок, а то, что он был скрыт». 2. Фостер Клайн, Джим Фэй: «Отпустить, чтобы вернуть. Как жить и общаться с детьми, когда они взрослеют». Чрезмерный контроль не помогает избежать проблем, а учит детей врать и изворачиваться. Чрезмерная нагрузка не развивает, а отнимает радость детства и самостоятельность во взрослой жизни. Что делать? Коротко говоря, доверять и поддерживать. Авторы этой книги расскажут все в подробностях и подскажут, как правильно общаться с подростком и помочь ему пройти нелегкий этап взросления. Цитата из книги: «Отслеживать школьные задания и оценки, составлять для детей графики занятий, секций и кружков, присматривать за их делами, везде возить и попутно осыпать похвалами — все это превратилось в работу. Достижения наших детей стали мерой нашей собственной успешности и ценности». Надеюсь, наша подборка будет вам полезна, и с помощью книг вы найдете ключ подхода именно к вашему ребенку.