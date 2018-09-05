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В Смоленске сотрудники Госавтоинспекции провели познавательное мероприятие для дошкольников
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В Смоленске сотрудники Госавтоинспекции провели познавательное мероприятие для дошкольников 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 4 22 минуты назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма — проблема всего общества. Сотрудниками Госавтоинспекции Смоленщины уделяется большое внимание безопасности детей на улицах и дорогах, ведь дошкольники являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения. Благодаря ежедневной систематической работе с будущим поколением возможно минимизировать количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
Сегодня полицейские провели встречу с воспитанниками детского сада «Огонек» города Смоленска. В ходе мероприятия стражи правопорядка напомнили об основных правилах дорожного движения для пешеходов. Дошкольники активно принимали участие в обсуждении, задавали вопросы и демонстрировали свои знания правил дорожного движения
Ребята ознакомились с устройством настоящего патрульного автомобиля ДПС ГИБДД. Госавтоинспекторы показали ребятам специальные устройства и рассказали, в каких случаях они применяются. Каждый смог представить себя на месте инспектора ДПС и сделать фотографию на память. Особое внимание детей привлекли световые приборы, жезлы и форменное обмундирование полицейских.
В завершение мероприятия полицейские подарили дошкольникам световозвращающие жилеты. Подобные акции в детских дошкольных учреждениях являются важной составляющей в воспитании малыша, так как такие уроки с самого младшего возраста позволяют привить ребенку понимание важности соблюдения правил дорожного движения.
Госавтоинспекция Смоленской области рекомендует с самого раннего возраста обучать детей Правилам безопасного поведения на дороге. При этом главным учителем, должен стать сам родитель, который личным примером должен показать, как правильно вести себя на дороге.
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