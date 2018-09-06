Ещё
В Смоленской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Пристегни себя и ребенка!».
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Смоленской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Пристегни себя и ребенка!». 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 6 1 час назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
Основной целью мероприятия являются снижение уровня травматизма с участием детей-пассажиров, недопущение фактов перевозки детей в салоне автомобиля без использования специальных детских удерживающих устройств, а также выявление фактов нарушений правил применения ремней безопасности.
Полицейские призвали водителей к неукоснительному соблюдению норм дорожной безопасности и вручили им тематические памятки.
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает взрослым участникам дорожного движения, что перевозка детей в салоне автомобиля осуществляется с использованием специальных детских удерживающих устройств (ДУУ) уже с рождения и до достижения ими 7-летнего возраста. В возрасте от 7 до 11 лет (включительно) разрешается пристегивать детей штатным ремнем безопасности на задних пассажирских сидениях, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием ДУУ. Использование ДУУ и ремней безопасности позволяет не только минимизировать тяжесть последствий в результате аварии, но и спасает жизнь! Госавтоинспекция убедительно просит не пренебрегать жизнью и здоровьем своих детей.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Подмосковье полицейские провели профилактическую беседу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей В подмосковном Сергиевом Посаде сотрудники полиции провели беседу с детьми в детском отделении районной больницы В Адыгее дети сотрудников органов внутренних дел стали участниками красочного праздника
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подольская и Зара устроили битву декольте5
Виталина — о свадьбе с известным певцом40
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем49
«Свекровь дала ей месяц, чтобы выехать с ребенком»37
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
00:18
Решетова перестаралась с фотошопом
Звёзды
04:51
Звезды, получившие баснословные подарки за детей
Звёзды Дети
12:20
Тренды, которые сделала модными семья Кардашьян
Красота Звёзды
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
00:15
Подольская и Зара устроили битву декольте
Звёзды
06:04
Как понять, что вы эмоционально истощены
Здоровье Психология
05:02
5 привычек, которые помогают выглядеть лучше
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение