В Смоленской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Пристегни себя и ребенка!». 

Основной целью мероприятия являются снижение уровня травматизма с участием детей-пассажиров, недопущение фактов перевозки детей в салоне автомобиля без использования специальных детских удерживающих устройств, а также выявление фактов нарушений правил применения ремней безопасности.
Полицейские призвали водителей к неукоснительному соблюдению норм дорожной безопасности и вручили им тематические памятки.
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает взрослым участникам дорожного движения, что перевозка детей в салоне автомобиля осуществляется с использованием специальных детских удерживающих устройств (ДУУ) уже с рождения и до достижения ими 7-летнего возраста. В возрасте от 7 до 11 лет (включительно) разрешается пристегивать детей штатным ремнем безопасности на задних пассажирских сидениях, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием ДУУ. Использование ДУУ и ремней безопасности позволяет не только минимизировать тяжесть последствий в результате аварии, но и спасает жизнь! Госавтоинспекция убедительно просит не пренебрегать жизнью и здоровьем своих детей.