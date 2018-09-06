В Смоленской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Пристегни себя и ребенка!».

Основной целью мероприятия являются снижение уровня травматизма с участием детей-пассажиров, недопущение фактов перевозки детей в салоне автомобиля без использования специальных детских удерживающих устройств, а также выявление фактов нарушений правил применения ремней безопасности.

Полицейские призвали водителей к неукоснительному соблюдению норм дорожной безопасности и вручили им тематические памятки.