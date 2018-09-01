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Васильева посоветовала читать детям с рождения
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Васильева посоветовала читать детям с рождения 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Министр просвещения России Ольга Васильева посоветовала молодым мамам читать детям книги с рождения для развития навыков функционального чтения.
Ранее глава министерства просвещения отмечала, что около четверти населения России не владеет функциональным чтением, то есть не могут осмыслить и пересказать только что прочитанный материал, и эта потеря начинается в довольно раннем возрасте.
"Хочу напомнить всем уважаемым молодым мамам нашим о том, что читать желательно с очень раннего возраста ребенку книги — с момента, как он родился, и прививать культуру чтения, которая была в нашей стране", — сказала Васильева в интервью программы «Право знать» на ТВЦ.
В советское время по уровню владения навыками функционального чтения страна занимала лидирующие позиции, и министр рекомендовала вернуться к практикам, применявшимся в то время, чтобы исправить сложившуюся сейчас ситуацию.
"Я напомню слова, наверное, известные всем, что если вы читаете, то все остальное приложится, об этом очень многие говорили, в частности, об этом много говорил Достоевский, прекрасно понимая, откуда человек должен черпать свои знания. Так вот, их нельзя черпать ниоткуда, ни из какой информационной системы, включая эти гаджеты, если вы не понимаете текст и не можете пересказать ни вам, ни мне, ни окружающим основное содержание", — заключила глава Минпросвещения.
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