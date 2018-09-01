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В Северном Тушине пройдет бесплатный семинар для родителей
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В Северном Тушине пройдет бесплатный семинар для родителей 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В филиале «Северо-Западный» Московской службы психологической помощи населению, который находится в Северном Тушине, пройдет бесплатный семинар «Как растить ребенка уверенным и ответственным?».
— На семинаре мы обсудим тему уверенности в себе наших детей, их ответственного отношения к поставленным задачам, поговорим о том, что делаем мы, родители, для того, чтобы дети чувствовали себя уверенно, чтобы учились брать ответственность на себя, что такое уверенность и ответственность и откуда вообще они берутся. А также поделимся действенными способами родительского влияния на формирование уверенности и ответственности у ребенка, — рассказала заместитель руководителя филиала Ольга Акимова.
Семинар пройдет во вторник, 11 сентября, с 19.00 до 21.00. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (495) 944-45-04. Количество мест ограничено. Адрес проведения: ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1.
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