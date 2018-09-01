В Смоленске сотрудники УГИБДД помогли многодетной семье собрать детей в школу

Елена Владимировна одна воспитывает четверых детей в возрасте от 2 года до 12 лет. В новом учебном году в школу пошли двое старших детей, им требовались одежда, обувь и канцелярские принадлежности. Одной матери было не под силу обеспечить детей всем необходимым, и она обратилась за помощью в добровольческую службу.