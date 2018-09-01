В Смоленске сотрудники УГИБДД помогли многодетной семье собрать детей в школу 

Елена Владимировна одна воспитывает четверых детей в возрасте от 2 года до 12 лет. В новом учебном году в школу пошли двое старших детей, им требовались одежда, обувь и канцелярские принадлежности. Одной матери было не под силу обеспечить детей всем необходимым, и она обратилась за помощью в добровольческую службу.
В рамках социальной акции «Соберем ребенка в школу» помочь семье решили сотрудники Управления ГИБДД УМВД России по Смоленской области. Полицейские навестили семью дома и вручили матери подарочный сертификат одного из магазинов детских товаров. Дети и мама искренне поблагодарили сотрудников полиции за помощь.