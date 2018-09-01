У 83‐летнего жителя Кузбасса число потомков превысило 200 человек

Самый «богатый» дедушка России готовится подать заявку в Книгу рекордов России. Число потомков кузбасского пенсионера Алексея Шаповала превысило двести человек. Как 83-летнему рекордсмену удается помнить все имена и дни рождения своих многочисленных родственников — в материале «360».

Источник фото: телеканал «360»

В селе Бунгур рядом с Новокузнецком Кемеровской области живет уникальная семья. Ее глава — Алексей Шаповал, у него 13 детей, 121 внук и 73 правнука.

Воспитание подрастающих поколений всегда стояло у него на первом месте. Именно благодаря детям, внукам и правнукам его жизнь бьет ключом. Алексей Павлович признается, что даже не представляет, что бы делал, если бы у него их столько не было.

Источник фото: телеканал «360»

В 68 лет Алексей Павлович женился во второй раз. Сначала невеста испугалась, что ее не примут многочисленные родственники жениха, но закончилось все — свадьбой. Дети и внуки в ней души не чают.

Всех детей, внуков и правнуков глава семьи с раннего возраста приучает к труду. В его семье никто не привык к лени, каждый всегда чем-то занят. В большом хозяйстве некогда сидеть без дела. Тем более, что есть свой бизнес — выращивают овощи на продажу.

Источник фото: телеканал «360»

«Все работают, одна внучка замужем, уже двое детей, еще один внук женат», — рассказывает Алексей Шаповал.

Практически все дети живут в Новокузнецке. У большинства свой дом, хозяйство. Учеба — тоже не на последнем месте. Дети учатся в школах, институтах. Большинство мальчиков выбрали технические специальности, а среди девочек много врачей.

Источник фото: телеканал «360»

Алексей Шаповал — глава семьи с большой буквы. Каждое утро созванивается с детьми, всегда в курсе их дел. Всех своих родных он знает по имени, помнит даты их рождения, места учебы и работы. Чтобы не запутаться, все это дед-рекордсмен фиксирует в большом альбоме, который он прозвал «Учетная книга».