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У 83‐летнего жителя Кузбасса число потомков превысило 200 человек
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У 83‐летнего жителя Кузбасса число потомков превысило 200 человек 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Самый «богатый» дедушка России готовится подать заявку в Книгу рекордов России. Число потомков кузбасского пенсионера Алексея Шаповала превысило двести человек. Как 83-летнему рекордсмену удается помнить все имена и дни рождения своих многочисленных родственников — в материале «360».
Источник фото: телеканал «360»
В селе Бунгур рядом с Новокузнецком Кемеровской области живет уникальная семья. Ее глава — Алексей Шаповал, у него 13 детей, 121 внук и 73 правнука.
Воспитание подрастающих поколений всегда стояло у него на первом месте. Именно благодаря детям, внукам и правнукам его жизнь бьет ключом. Алексей Павлович признается, что даже не представляет, что бы делал, если бы у него их столько не было.
Источник фото: телеканал «360»
В 68 лет Алексей Павлович женился во второй раз. Сначала невеста испугалась, что ее не примут многочисленные родственники жениха, но закончилось все — свадьбой. Дети и внуки в ней души не чают.
Всех детей, внуков и правнуков глава семьи с раннего возраста приучает к труду. В его семье никто не привык к лени, каждый всегда чем-то занят. В большом хозяйстве некогда сидеть без дела. Тем более, что есть свой бизнес — выращивают овощи на продажу.
Источник фото: телеканал «360»
«Все работают, одна внучка замужем, уже двое детей, еще один внук женат», — рассказывает Алексей Шаповал.
Практически все дети живут в Новокузнецке. У большинства свой дом, хозяйство. Учеба — тоже не на последнем месте. Дети учатся в школах, институтах. Большинство мальчиков выбрали технические специальности, а среди девочек много врачей.
Источник фото: телеканал «360»
Алексей Шаповал — глава семьи с большой буквы. Каждое утро созванивается с детьми, всегда в курсе их дел. Всех своих родных он знает по имени, помнит даты их рождения, места учебы и работы. Чтобы не запутаться, все это дед-рекордсмен фиксирует в большом альбоме, который он прозвал «Учетная книга».
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