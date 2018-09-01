Маленький мальчик дал отличный ответ на вопрос своей бабушки. Это золото!

Пожилая женщина и ее маленький внук, чье лицо было усеяно яркими веснушками, провели целый день в зоопарке. Местный художник разрисовывал лица детей тигровыми лапками, и все дети выстроились в очередь к нему.

«У тебя так много веснушек, что на твоем лице нет места, чтобы рисовать!», — сказала девочка в очереди конопатому мальчишке. Смутившись, мальчик опустил голову. Бабушка опустилась на колени рядом с ним. «Я люблю твои веснушки. Когда я была маленькой девочкой, я всегда хотела, чтобы у меня были веснушки», — сказала она, проведя пальцем по детской щеке. «Веснушки — это красиво».

Мальчик посмотрел вверх и спросил: «Действительно?»

«Конечно, — сказала бабушка. «Просто назови мне хоть одну вещь, которая красивее, чем твои веснушки.»

Маленький мальчик на мгновение задумался, напряженно всматриваясь в лицо своей бабушки, а потом тихо прошептал: «Твои морщины».