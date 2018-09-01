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Маленький мальчик дал отличный ответ на вопрос своей бабушки. Это золото!
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Маленький мальчик дал отличный ответ на вопрос своей бабушки. Это золото! 

Карельские вести 59 минут назад
Фото: Карельские вести
Пожилая женщина и ее маленький внук, чье лицо было усеяно яркими веснушками, провели целый день в зоопарке. Местный художник разрисовывал лица детей тигровыми лапками, и все дети выстроились в очередь к нему.
«У тебя так много веснушек, что на твоем лице нет места, чтобы рисовать!», — сказала девочка в очереди конопатому мальчишке. Смутившись, мальчик опустил голову. Бабушка опустилась на колени рядом с ним. «Я люблю твои веснушки. Когда я была маленькой девочкой, я всегда хотела, чтобы у меня были веснушки», — сказала она, проведя пальцем по детской щеке. «Веснушки — это красиво».
Мальчик посмотрел вверх и спросил: «Действительно?»
«Конечно, — сказала бабушка. «Просто назови мне хоть одну вещь, которая красивее, чем твои веснушки.»
Маленький мальчик на мгновение задумался, напряженно всматриваясь в лицо своей бабушки, а потом тихо прошептал: «Твои морщины».
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