Недетский лепет. Как отучить ребенка ругаться матом

Когда родители вдруг слышат неприличные слова в исполнении своего ребенка, то испытывают неловкость и чувство стыда. Что подумают окружающие? Откуда он этому научился? Детский психолог Полина Малахова рассказала, что делать, если малыш сыплет ругательствами.

Возьмите паузу. Для начала вдохните и медленно выдохните. Ничего страшного не случилось. Неважно, что о вас подумают окружающие. Скорее всего они забудут об этом через несколько минут. Вероятно, малыш не знает, что на самом деле означают произнесенные им слова. Он просто услышал где-то новое слово и теперь пытается его применить. Таким образом ребенок познает мир.

Не ругайте. Малыш внимательно следит за вашей реакцией. И чем более бурно, негативно реагируете, тем с большим вдохновением он станет употреблять бранные слова. Спокойно спросите, знает ли ребенок, что именно значит произнесенное им ругательство. Постарайтесь объяснить его смысл. Сделайте акцент на том, что мама и папа не употребляют это слово в повседневной жизни, потому что оно нехорошее. Можно также побеседовать о том, что можно и что нельзя говорить другим людям. Например: «Солнышко, это слово — грубое, поэтому мы о нем забываем. Но бывает, что кто-то его использует, когда очень сильно злится или хочет обидеть кого-нибудь. Но ты так не делай!»

Контролируйте себя. Если ребенок ругается постоянно, то проследите, как и когда он это делает, в каких ситуациях. Возможно, малыш копирует кого-то из семьи или пытается таким образом привлечь внимание. Родителям необходимо следить за своей речью, а потом уже учить ребенка уму-разуму.

Наблюдайте. С дошкольниками исправить ситуацию проще, они в основном послушны, действуют неосознанно. Но если речь о детях постарше, то скорее всего употребление некрасивых выражений — это лишь следствие, а проблема лежит не на поверхности. Как правило, дети старше 10 лет ругаются, огрызаются, ведут себя грубо, потому что не находят другого варианта выразить то, что они чувствуют, что творится у них внутри. И тут надо запастись терпением и постараться понять, что происходит в жизни ребенка, что его угнетает, печалит, тревожит, злит. И потом уже вместе с ним можно будет придумать, как облечь его переживания в правильную словесную форму.