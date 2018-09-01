Мать 10 детей от 5 разных мужчин хочет 50 внуков, чтобы она могла остаться на пособие. Это возмутительно!

Мечты. У всех нас есть мечты. Некоторые из нас хотят мира во всем мире, некоторые из нас хотят найти вторую половинку. А у некоторых людей более зловещие и эгоистичные мечты. 49-летняя Мэнди Коуи зарабатывает около £22,000 (28,206$) каждый год. У нее нет работы, она мать-одиночка с десятью детьми.

Эти дети от пяти разных отцов. Коуи утверждает, что хочет 50 внуков. Ее мечта — стать самой большой британской льготной семьей. Да ладно, серьезно? Десять детей, от пяти разных отцов — и она получает льготы?

Очевидно, что эта женщина обманывает систему. Коуи используется £2,000 льготных денег, чтобы сделать себе татуировку. Она живет на льготные деньги в течение трех лет.

Многие из ее десяти детей пошли по ее стопам! У Коуи уже 16 внуков. В настоящее время Коуи живет с тремя своими детьми, остальные семь живут отдельно. Многие из них живут за счет пособий и у них также много детей.

У нее есть четырехкомнатный дом в Гастингсе, Восточный Сассекс и она утверждает, что она не может работать из-за детей.

Если ее дети ведут себя хорошо и помогают с уборкой, она покупает им сигареты. Откуда мы знаем все это? Коуи рассказала сама об этом! Она дала интервью для шоу под названием «Крупнейшее британское семейное шоу».

Это возмутительно. С этим необходимо что-то делать. У нас есть много трудолюбивых матерей-одиночек, работающих на нескольких работах, чтобы платить по счетам.

И у нас есть эта женщина, которая делает татуировки за льготные деньги. Она «доит» систему и вредит будущему своих детей и системе социального обеспечения.