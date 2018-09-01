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Под Воронежем потерявшийся 4-летний малыш прошёл 7 км за день
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Под Воронежем потерявшийся 4-летний малыш прошёл 7 км за день 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
К счастью, ребёнок сам вышел к людям. Под Воронежем 4-летний малыш прошёл 7 км за день, пока его искали родители, МЧС, полиция и волонтёры Удивительная история произошла 1 сентября в селе Новогремяченское Хохольского района, о ней рассказали поисковики. Экстренные службы и добровольцы искали мальчика рядом с рекой Дон, к месту его исчезновения выдвинулись водолазы. Поиски шли полным ходом, когда пришла добрая весть — малыш нашёлся живым и невредимым. Мальчика обнаружили через 7 км от дома. Его увидел тракторист у села Гремячье. Получается, малыш по полям прошёл этот большой для ребёнка путь меньше, чем за сутки. Этот случай, который хорошо закончился, стал поводом напомнить родителям о том, как драгоценны первые минуты и часы после исчезновения ребёнка. Поэтому в подобных ситуациях нужно сразу же обращаться к силовикам. Пользователи тут же вспомнили похожую историю, которая обернулась трагедией. В июле 2017 года у липецкого села Михайловка исчез 3-летний Артём Кузнецов. Его папа косил траву, а мальчик вместе с сестрой собирал ягоды. Он и пропал прямо с луга, когда старшая сестра отвлеклась. В поисках Артёма были задействованы более 2,5 тыс. человек, в том числе военнослужащие, волонтеры, местные жители, егеря. Никто не мог представить, что трёхлетний малыш способен уйти так далеко. Его искали в Липецкой области, а нашли в Воронежской на пятый день поисков. Перед смертью Артём прошёл больше 10 км. Малыш умер от обезвоживания.
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