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Сбербанк запустил специальное мобильное приложение для детей и родителей
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Сбербанк запустил специальное мобильное приложение для детей и родителей 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
С сегодняшнего дня начинает работать специальный мобильный банк — приложение, помогающее детям обучаться управлению финансами, а родителям — облегчающее контроль за расходами чад.
Приложение под названием СберKids предназначено для детей от 6 до 13 лет и их родителей. Как сообщает РИА «Новости», взрослые смогут оформить виртуальную карту для ребенка, на которую в любое время можно будет перевести деньги на карманные расходы, узнать, на что именно тратит ребенок эти деньги, а также есть возможность установки лимитов на покупки.
Некоторые лимиты установлены в приложении по умолчанию: например, максимальная сумма операции — 15 тысяч рублей, максимальный оборот в месяц — 40 тысяч. К тому же у ребенка не будет возможности переводить деньги кому-то еще, снимать наличные, а также отовариваться в иностранных магазинах.
Дети смогут расплачиваться за покупки прямо с телефона при помощи этого мобильного приложения. Плюс у юных пользователей СберKids будет возможность копить деньги и получать бонусы за покупки. В приложении также есть информационный раздел, в котором рассказано, как зарабатывать, тратить и экономить деньги. Разработчики надеются таким образом повысить финансовую грамотность детей.
Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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