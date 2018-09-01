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Мальчик, разыскавший лекарство для своей мамы, рассказал RT о её состоянии
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Мальчик, разыскавший лекарство для своей мамы, рассказал RT о её состоянии 

RT на русском 1 час назад
В День знаний на линейку в волгоградской школе пришёл 13-летний Ваня, тот, который в августе расклеивал на подъездах объявления, чтобы найти редкое лекарство для своей мамы. После мероприятия школьник рассказал RT, как себя чувствует больная.
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